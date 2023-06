El “Concert Jardins de Casa de la Vall” serà com viatjar en avió

Cartell del “Concert Jardins de Casa de la Vall” (ONCA)

La Fundació ONCA organitza el dimecres 28 de juny, a les 22 hores, el tradicional Concert Jardins de Casa de la Vall, sota el títol L’ONCA també bufa: viatges el Torb. El concert comptarà amb un quintet de vent de l’ONCA, amb la dramatúrgia i la direcció escènica de Joan Hernández, amb l’actriu andorrana Núria Montes i amb el director artístic de la Fundació ONCA, Albert Gumí. Les entrades ja es poden adquirir a la pàgina web www.onca.ad.

En la cita estiuenca, la Fundació ONCA vol atraure el públic assistent centrant la dramatúrgia en un viatge d’avió que passa per diferents països europeus com ara Hongria o Itàlia, però també fent un viatge a l’altra banda de l’Atlàntic, amb destinacions com el Perú o l’Argentina.

Els responsables de traslladar a l’espectador als diferents països serà el quintet format per Ester Sánchez (flauta), Unai Gutiérrez (clarinet), David Urrutia (trompeta), Genís Gaya (fagot) i Efrem Roca (saxòfon tenor). El seu repertori està compost per peces més clàssiques com l’Obertura de la forza del destino, de Giuseppe Verdi a partir d’un arranjament de David Urrutia, però també algunes de més actuals com és Summertime de George Gershwin. A més a més, hi haurà la interpretació de la peça Wá Wá, una nova cançó ambientada a partir d’una melodia tradicional del Congo composta pel director artístic de la Fundació ONCA.

Amb tot plegat, per a Gumí “el quintet de vent que tindrem té un to típicament andorrà i ens oferirà un concert que planteja un viatge pel món musical des de l’antiga Europa fins a sons sud-americans”. També, el director artístic afegeix que “el concert comptarà amb un reguitzell de colors musicals, amb diversos ritmes i harmonies que faran que sigui un concert ideal per a una nit d’estiu”.

Les entrades tenen un cost de 10 euros i es poden aconseguir a través de la web www.onca.ad. En cas de mal temps el concert es durà a terme al vestíbul del Consell General.





Quintet de vent

El quintet de vent està format per cinc músics que són reconeguts professors a l’Institut de Música del Comú d’Andorra la Vella i comparteixen una passió per la música de cambra i el repertori del quintet de vent.

Aquesta formació musical va néixer dins de l’ens mateix de l’Institut de Música, amb l’objectiu de donar a conèixer el repertori específic i ric del quintet de vent. Conscients de la manca d’arranjaments adaptats a aquesta formació no estàndard, els membres del quintet van treballar intensament per a crear els seus propis arranjaments, oferint així una experiència musical única per a l’audiència.

Cada membre del quintet té una destacada carrera musical individual. A més de la seva dedicació al Quintet de vent, tots els membres també formen part de l’Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra, on aporten la seva excel·lència musical i contribueixen a enriquir l’experiència musical del públic.

Amb el seu treball en equip, la passió compartida per la música i la seva dedicació a explorar nous camins en el repertori del quintet de vent, aquests músics han creat una formació excepcional que ha deixat una empremta inoblidable en l’escena musical d’Andorra la Vella. Amb cada interpretació, el Quintet de vent transmet la seva passió i compromís amb l’art de la música de cambra, brindant una experiència única i captivant per als oïdors.





30a Temporada Fundació ONCA

CONCERT JARDINS DE CASA DE LA VALL

Dimecres 28 de juny de 2023, a les 22 hores

Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra

Direcció artística de la Fundació, Albert Gumí

Quintet de vent: Ester Sánchez (flauta), Unai Gutiérrez (clarinet), David Urrutia (trompeta), Genís Gaya (fagot) i Efrem Roca (saxòfon tenor)

Dramatúrgia i direcció escènica, Joan Hernández

Actriu, Núria Montes

«L’ONCA també bufa: viatges el Torb»

Ferenc Farkas (1905-2000) – Early Hungarian Dances from the 17th Century

Intrada – Slow Dance – Danza Delle Scapole – Chorea – Saltarello

Johann Sebastian Bach (1685-1750) – Badinerie de la Suite núm. 2 (arranjament d’Efrem Roca)

Francis Poulenc (1899-1963) – Sonata per a piano a quatre mans (arranjament de Toni Gibert)

Giuseppe Verdi (1803-1901) – Obertura de la forza del destino (arranjament de David Urrutia)

Harold L. Walters (1953) – Pizza Party

Enrique Crespo (1941-2020) – Suite americana núm. 1 (arranjament de David Urrutia)

Ragtime – Vals peruano

Jacob Gade (1879-1963) – Tango Jalousie

George Gerswhin (1898-1937) – Summertime

Tradicional Maorí – Tutira Mai (arranjament d’Albert Gumí)

Albert Gumí (1965) – Wá Wá (peça a partir d’una melodia tradicional del Congo)

Jean Matitia (1952) – Chinese Rag