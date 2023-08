Joan Vinyes-Jordi Mercader competiran sobre asfalt amb un Hyundai i20

Vinyes i Mercader competint amb la seva mecànica (FotoEsport)

Joan Vinyes-Jordi Mercader (Hyundai i20) estaran, aquest pròxim cap de setmana (dies 19 i 20), en el podi de l’Avda de Esteiro, per a prendre la sortida en el 54 Rally Ferrol. La prova, aquesta temporada, serà vàlida per al Campionat de Galícia de l’especialitat.

Així doncs, Vinyes-Mercader debutaran sobre asfalt, al volant d’un Hyundai i20, a les cronometrades d’una de les proves més longeves de l’especialitat que es disputa en territori espanyol.

Amb l’objectiu de tenir un primer contacte amb el vehicle sobre asfalt, Vinyes-Mercader es van desplaçar al nord de la Corunya, per a dur a terme un test, imprescindible, per a afrontar el Ferrol 2023 amb més confiança. Aquestes eren les impressions de Joan Vinyes una vegada finalitzada aquesta jornada. “Després d’haver disputat diversos ral·lis de terra amb aquest Hyundai i20, cal esmentar que algunes de les reaccions del cotxe en asfalt són molt diferents. Amb tot, les primeres sensacions han estat molt positives, tinc ganes de començar el ral·li.”





Dues etapes en dos entorns emblemàtics del Rally Ferrol. As Somozas i Monfero

L’Escuderia Automobilística de Ferrol, organitzadora de l’esdeveniment, es mantindrà fidel als escenaris que, any rere any, han acollit el seu ral·li. D’aquesta manera, els entorns d’As Somozas i Monfero, seran els punts als quals acudiran els aficionats per a seguir en directe les evolucions dels equips participants.

El test previ amb la mecànica amb la qual els pilots disputaran el ral·li (shakedown) també es correrà en l’escenari de sempre, és a dir, un tram cronometrat d’aproximadament 3 km, a la zona d’Esmelle, situat a menys de 8 km, del parc d’assistència. Els pilots tindran dues hores, entre les 11 i les 13 hores del dissabte dia 19, per a fer els últims canvis en els seus vehicles.

El mateix dissabte, a partir de les 16 hores, els equips inscrits al 54 Rally Ferrol prendran la sortida en el podi situat a l’Avinguda d’Esteiro de la localitat gallega. En aquesta primera etapa, els pilots hauran de superar, en dues ocasions, el bucle format per trams cronometrats tan coneguts com són: San Sadurniño – As Somozas (19,88 km) i As Somozas – As Somozas (10,61 km). Aquesta jornada inicial del Ferrol 2023 acabarà, a partir de les 23 hores, en el podi situat en la zona del port de Ferrol.

A les 9 hores del diumenge dia 20, s’iniciarà la segona i decisiva etapa de la prova, ho farà des de les instal·lacions del port de Ferrol. Des d’aquesta ubicació es desplaçaran cap a la zona de Monfero, previ pas pel parc d’assistència (FIMO).

Irixoa – Monfero (13,94 km) en dues ocasions i un sol pas per Monfero – Monfero (14,12 km) seran els obstacles a superar per part dels equips, abans d’entrar la seva mecànica al parc tancat final de l’Avinguda d’Esteiro.





El recorregut total del ral·li serà de 349,52 km, dels quals 102,98 km (30%) seran de velocitat

La presència, aquesta temporada, de Vinyes-Mercader en el Ral·li Ferrol tindrà connotacions molt diferents de les d’anys anteriors: “Sense cap dubte, encara que crec que tot és positiu. Hem participat en moltes ocasions en aquest ral·li gallec i coneixem l’escenari de la prova, tampoc tenim la pressió d’estar lluitant pels punts d’un campionat i finalment tindrem l’oportunitat de debutar, sobre asfalt, al volant d’una mecànica de primer nivell. Estic molt motivat per a viure l’experiència i comprovar que som capaços de fer al volant de l’Hyundai i20 sobre asfalt.”

Les instal·lacions del FIMO (Recinte Firal de Ferrol), acolliran una vegada més el parc d’assistència del ral·li, mentre que l’oficina permanent del mateix estarà situada a la Sala d’Exposicions de l’Autoritat Portuària de Ferrol.

La cerimònia de lliurament de trofeus als vencedors, que donarà per finalitzada la 54 edició del Ral·li Ferrol, està prevista a partir de les 14 hores al podi de l’Avinguda d’Esteiro.