Renovat el programa per a acompanyar als joves artistes en la professionalització

El Consell de Ministres ha aprovat l’obertura de noves beques destinades a acompanyar i impulsar el creixement i la professionalització dels joves artistes del país. La segona edició del programa s’impulsa després de l’èxit assolit l’any passat on es van poder donar suport a tres joves artistes.

Amb el programa el Ministeri vol donar resposta a les necessitats formatives dels joves artistes d’Andorra amb més capacitats i trobar solucions a la falta de determinats serveis i programes formatius artístics al país. Es tracta de facilitar tant la formació en centres d’àmbit internacional especialitzats com la participació de joves artistes en concursos i certàmens també d’àmbit internacional.

El programa va destinat a joves entre 12 i 25 anys. Atès que cada candidatura comportarà una despesa diferent per a la realització de l’activitat corresponent, el nombre de beques atorgades en aquesta convocatòria dependrà dels imports sol·licitats en les candidatures. Així doncs, per a l’edició d’enguany es preveu un total de 15.000 euros, un increment de 5.000 euros respecte l’any passat.

Els principals requisits que han de complir els candidats són els següents: tenir la nacionalitat andorrana o ser resident amb residència legal i efectiva al Principat d’Andorra d’un mínim de 5 anys; tenir un expedient acadèmic destacat i acreditar una trajectòria i una formació en la disciplina artística escollida i que reuneix les condicions requerides per a la formació, projecte o concurs que vol realitzar. Els joves interessats tenen fins al 15 de setembre per a presentar la documentació necessària per a sol·licitar la beca.

Una comissió d’avaluació, formada per professionals amb experiència en processos de selecció i de l’àmbit artístic, juntament amb un representant del Ministeri de Cultura, Joventut i Esports, estudiarà els dossiers de les candidatures i seleccionarà els que compleixin les condicions requerides en les bases i mostrin més potencial. El termini de presentació de candidatures acabarà el dia 29 de setembre.