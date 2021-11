Joan Vinyes i Jaume Font (Porsche GT3), guanyen en el circuit Barcelona-Catalunya

En un final d’infart, Joan Vinyes i Jaume Font (Porsche GT3 Cup – Baporo Motorsport) van aconseguir travessar la línia d’arribada com a guanyadors en el Circuit de Barcelona-Catalunya, en l’última cita del Campionat d’Espanya de Resistència (GT-CER) de la present temporada.

El tàndem de l’equip Baporo Motorsport, va aconseguir el seu objectiu a mitges, van assolir el triomf, però una vegada acumulats tots els resultats, el títol es va escapar. Font i el tàndem francès Arnaud Gomez-Olivier Gomez van empatar a punts en la classificació final del certamen, però l’equip d’Arnaud Gomez van acumular un triomf més durant la temporada, amb el que el títol va ser per als pilots de l’equip francès.

L’esperada pluja, aquesta vegada, no va arribar al circuit de Barcelona – Catalunya

Les previsions de pluja no es van complir, l’asfalt de la pista de traçat de Montmeló es va mantenir sec durant el cap de setmana encara que el cel va amenaçar pluja en tot moment. Així els que volien un traçat sense complicacions atípiques van veure complert el seu desig mentre els que desitjaven un escenari complicat van haver de conformar-se amb les dificultats habituals.

Per a Vinyes, entrenaments necessaris després de tres mesos sense competir amb el Porsche

Els entrenaments lliures van servir per retrobar-se amb un escenari que coneixen molt bé, però en el qual feia molt de temps, sobretot Joan, que no competien amb el Porsche. Recuperar el millor ritme al volant del Porsche, a part de les tasques comuns dels lliures, va ser l’objectiu a complir durant les sèries (al final van ser dues) de 60’ programades, una per al divendres i una segona per al dissabte.

Amb aquest bagatge, Vinyes-Font van afrontar els entrenaments oficials, amb la intenció de marcar uns temps que els hi permetessin estar en una posició de privilegi en la graella de sortida. Aquesta vegada, es tractava d’una carrera de 2 hores i sortir al capdavant de la graella era més important per evitar possibles tocs inicials que per una altra cosa.

En la primera sèrie, el pilot de Suzuki Ibèrica va aconseguir la segona posició amb un crono de 1’51”305, a set dècimes d’Arnaud Gomez. Era evident que la lluita pel títol va començar en aquests oficials i que es decidiria per diferències mínimes.

La segona sèrie d’oficials va ser dominada per Jaume Font amb un temps de 1’50”068. Una vegada combinats els resultats dels dos pilots de cada equip, Vinyes-Font, prendrien la sortida des de la segona línia de la graella de sortida.

Una vegada conclosos els entrenaments oficials, Joan ens comentava el següent: “No estic satisfet dels temps que he aconseguit avui. M’ha faltat una mica de ritme, massa dies sense pilotar el Porsche, sens dubte, s’han notat. De tota manera, la història demà serà molt diferent a més, comenten que ha de ploure, en aquesta ocasió, no ens aniria malament una mica d’aigua en l’asfalt per a complicar la cursa”.

A més afegia: “L’estratègia que hem previst crec que és la correcta per a intentar sorprendre els rivals. Sortiré jo, faré un relleu de més o menys una hora i Jaume (Font) farà la part final. Després de pujar al Porsche i completar tres o quatre voltes, pararà a fer gasolina i canviar rodes. A veure com surt”.

Una carrera perfecta per a Vinyes-Font

De sortida Vinyes va fer una sortida a les quals ens té acostumats i es va situar al capdavant del grup de participants. Durant el temps que es va mantenir en pista, una hora més o menys, no va abandonar la primera plaça malgrat els esforços d’Arnaud Gomez per superar-lo.

Amb Font al volant del Porsche, la situació no va canviar massa. Amb el canvi de pilots era Olivier Gomez el que se situava darrere intentant sorprendre a Font, la qual cosa no va és produir.

Una vegada realitzada la cerimònia de lliurament de trofeus, Vinyes ens resumia d’aquesta manera les dues hores de carrera: “Ens hem mantingut fidels a l’estratègia que havíem previst i tot ha sortit com havíem planejat. Imprimir un ritme exigent era l’objectiu, per provocar l’error del rival., i l’hem aconseguit. No obstant això, aquest error s’ha produït massa tard. A dues voltes del final, després d’un toc amb un altre vehicle, s’han sortit de la pista en aquells moments, la segona plaça de la cursa la tenien assegurada”.

El pilot de Suzuki Ibèrica es mostrava molt satisfet amb el desenllaç en general de la carrera, aquest era el seu comentari: “Ha estat un triomf treballat, llàstima que no ha tingut el final que tots desitjàvem. Com comentava, en la carrera ens hem situat al capdavant des de la sortida i hem mantingut la posició pràcticament durant les dues hores. Malgrat tot, contents perquè hem competit fins al final, el Porsche s’ha comportat de manera impecable i Jaume (Font) ha acabat igualat a punts amb els campions”.