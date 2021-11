El Poblet de Nadal d’Andorra la Vella regala il·lusió durant un mes a partir del divendres 26 de novembre

La cònsol major, Conxita Marsol, i el cònsol menor, David Astrié, han estat els encarregats de detallar en roda de premsa les novetats que proposa l’edició 2021 del Poblet de Nadal, que s’inaugurarà el divendres 26 de novembre amb l’encesa de la il·luminació de la parròquia a les 18 hores i un espectacle inaugural de gran format que desfilarà per l’avinguda Meritxell: Abyss, amb la Compagnie Remue Ménage. A les 19 hores s’inaugurarà el Mercat de Nadal, i a les 20 hores es llençarà de manera simultània un triple castell de focs d’artifici.

Aquest serà el tret de sortida de la sisena edició del Poblet de Nadal, el gran esdeveniment de promoció turística i comercial creat pel Comú d’Andorra la Vella el 2016 i que, tal com ha subratllat la cònsol major, “s’ha consolidat com tot un referent del Nadal al sud d’Europa, i no pararem d’esmerçar esforços perquè així continuï sent”. Enguany, la promoció de l’esdeveniment es fa amb el missatge ‘A Andorra la Vella et regalem il·lusió’.

El Poblet de Nadal torna amb els elements identitaris que el caracteritzen, com la il·luminació dels carrers, amb la distribució de diversos elements i escenografies; l’obertura del Mercat de Nadal amb prop de 40 paradetes d’artesania creativa i gastronomia; la posada en marxa de l’Oficina de Correus Màgica; i la programació de set espectacles itinerants de gran format que desfilaran per l’eix comercial (cada dissabte a les 18.30 h, a banda de l’espectacle inaugural el 26 de novembre; dels mítics cavalls blancs Fiers à cheval el dimarts 7 de desembre, i una darrera animació de gran format el 23 de desembre).

Una de les novetats destacades és la incorporació al Mercat de Nadal de la Plaça del Poble del Neret after shopping, un gran espai gastronòmic i de tipus chill-out a l’aire lliure, que oferirà la possibilitat de fer un mos, prendre alguna cosa i alhora escoltar música en directe, amb una quarantena de propostes de grups nacionals que actuaran en un petit escenari que es construeix especialment per a l’ocasió.

Com és habitual, el públic infantil tindrà un protagonisme destacat. A partir del 26 de novembre i fins a la vigília de Reis, cada tarda estarà oberta l’Oficina de Correus Màgica a la Plaça Guillemó, on els infants podran dipositar les seves cartes adreçades tant al Pare Noel com als Reigs Mags de l’Orient. A més, el Parc de Nadal, situat a l’espai de l’antiga caserna de Bombers, oferirà enguany fins al 9 de gener una pista de patinatge sintètic i un carrusel venecià. El Mercat de Nadal de la Plaça del Poble oferirà, a banda, una quarantena de micropropostes per a infants (a la glorieta) al que s’ha anomenat ‘El talleret dels menairons’. I del 20 al 23 de desembre, també al Mercat, podran fer cagar el tió. Per últim, s’incorpora El Joc dels menairons, on caldrà descobrir on s’amaguen pels carrers de la parròquia cinc éssers màgics, a partir de les pistes i els mapes que es podran recollir a l’Oficina de turisme de la Rotonda o al punt d’informació del mercat.

La campanya de promoció de l’esdeveniment a l’exterior arrencarà demà 16 de novembre a França (premsa, internet i televisió a través de la desconnexió regional de France 3 a Occitània), Catalunya (Televisió de Catalunya, l’emissora de ràdio RAC 1 i internet) i a les regions espanyoles de Madrid, Aragó i València (televisions autonòmiques i internet).

Andorra Turisme col·labora en la difusió del Poblet de Nadal patrocinant una part de la campanya i incloent la programació als seus canals de comunicació (Newsletter, web, etc.).

El programa d’activitats, que ja es pot consultar a www.andorralavella.ad/nadal es completa, entre d’altres, amb un concert de Nadal a càrrec del tenor Josep Carreras, el dissabte 11 de desembre a les 20 hores, que compta amb el suport del Comú d’Andorra la Vella amb la cessió de l’auditori del Centre de Congressos. També hi haurà nits de vídeo mapping: serà la segona edició d’un esdeveniment a càrrec de l’associació Ull Nu i de l’Ambaixada de França a Andorra les tardes dels dies 3 i 4 de desembre a la façana de la Casa de la Vall.