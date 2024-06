Joan Talarn visita Fígols i Alinyà per a conèixer els projectes actuals del municipi

Joan Talarn -al centre de la imatge-, a l’Ajuntament de Fígols i Alinyà (Foto: DdL)

El president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn, ha visitat el municipi de Fígols i Alinyà (Alt Urgell), on ha estat rebut a l’Ajuntament per l’alcalde, Lluís Riu; el tinent d’alcalde, Joel Obiols, i l’arquitecte municipal, Toni Fiol. Talarn hi ha mantingut una reunió de treball i ha repassat projectes municipals que s’impulsen amb fons de la Diputació en aquest municipi de l’Alt Urgell. Posteriorment, el dirigent provincial ha conegut l’estat dels dos accessos al nucli de Fígols.

En el marc d’aquesta visita, Joan Talarn també s’ha interessat pel funcionament de l’empresa de làctics La Reula, des d’on ha volgut “posar en valor l’esforç dels empresaris de proximitat, com el cas de La Reula”, un negoci familiar que, amb 280 vaques, s’ha especialitzat amb èxit en la producció de llet i iogurts ecològics.

En aquest sentit, el màxim responsable de la Diputació ha fet èmfasi en la voluntat de l’empresa de transformar les seves instal·lacions, tot millorant-ne la sostenibilitat i la digitalització en el procés d’elaboració dels productes. A banda de la producció quotidiana, actualment La Reula també disposa d’una sala destinada a mostrar als escolars el procés d’una lleteria.