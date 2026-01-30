Jardins verticals a casa, ideals en espais reduïts

By:
On:
In: Jardineria
Jardí vertical a l'interior d'una llar (AMIC)
Jardí vertical a l’interior d’una llar (AMIC)

Els jardins verticals per a la llar s’han convertit en una de les opcions més pràctiques per a gaudir de plantes en espais reduïts. Gràcies a estructures modulars, és possible instal·lar un petit mur verd en un balcó, una terrassa o fins i tot dins de casa. A diferència dels testos tradicionals, aquest sistema permet aprofitar l’alçada i crear un racó natural que dona vida a qualsevol paret.

La majoria de dissenys actuals incorporen dipòsits d’aigua i sistemes de reg automàtic, que mantenen les plantes hidratades durant diversos dies. Això és especialment útil per a aquelles persones que no poden regar cada dia o que passen períodes fora de casa. Amb aquests mòduls, les arrels absorbeixen la humitat necessària i es redueix el risc de sequedat.

Un altre avantatge és la flexibilitat a l’hora de triar les espècies. En un jardí vertical es poden combinar plantes aromàtiques per a cuinar, flors ornamentals, crasses resistents o fins i tot petites hortalisses. Aquesta varietat converteix la paret verda en un element viu i canviant, que s’adapta a les estacions i a les necessitats de cada família.

A més dels beneficis estètics, els jardins verticals milloren la qualitat de l’aire, aporten frescor i poden ajudar a reduir la temperatura ambiental en zones assolellades. També actuen com a petits aïllants acústics, fent més agradable la vida en entorns urbans.



Per Tot Sant Cugat

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

[do_widget id=category-posts-pro-64]