Jardins verticals a casa, ideals en espais reduïts

Els jardins verticals per a la llar s’han convertit en una de les opcions més pràctiques per a gaudir de plantes en espais reduïts. Gràcies a estructures modulars, és possible instal·lar un petit mur verd en un balcó, una terrassa o fins i tot dins de casa. A diferència dels testos tradicionals, aquest sistema permet aprofitar l’alçada i crear un racó natural que dona vida a qualsevol paret.
La majoria de dissenys actuals incorporen dipòsits d’aigua i sistemes de reg automàtic, que mantenen les plantes hidratades durant diversos dies. Això és especialment útil per a aquelles persones que no poden regar cada dia o que passen períodes fora de casa. Amb aquests mòduls, les arrels absorbeixen la humitat necessària i es redueix el risc de sequedat.
Un altre avantatge és la flexibilitat a l’hora de triar les espècies. En un jardí vertical es poden combinar plantes aromàtiques per a cuinar, flors ornamentals, crasses resistents o fins i tot petites hortalisses. Aquesta varietat converteix la paret verda en un element viu i canviant, que s’adapta a les estacions i a les necessitats de cada família.
A més dels beneficis estètics, els jardins verticals milloren la qualitat de l’aire, aporten frescor i poden ajudar a reduir la temperatura ambiental en zones assolellades. També actuen com a petits aïllants acústics, fent més agradable la vida en entorns urbans.
Per Tot Sant Cugat