La darrera xifra dona ja un total de 29 afectats pel coronavirus, 23 més que les dades facilitades aquest migdia. A més cal indicar que hi ha 30 casos pendents de diagnosticar, 14 dels quals són sanitaris. dels afectats, la gran majoria són lleus i 4 romanen hospitalitzats.

En la roda de premsa del Govern d’aquesta tarda on han estat presents, com és habitual, el ministre Portaveu Éric Jover i el de Salut, Joan Martínez Benazet, s’ha explicat que l’important increment ha estat degut a l’arribada de més dades.

En aquest sentit, Martínez Benazet ha volgut remarcar que només 4 dels casos resten ingressats a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell, i la resta fan aïllament al seu domicili. Eric Jover, han destacat que “l’hospital no té cap problema de saturació”.

No obstant, el ministre ha recordat la importància de seguir les indicacions d’aïllament social per evitar al màxim la propagació del virus, sobretot entre el personal sanitari, on ja hi ha hagut els primers contagis. I en aquest sentit, Jover ha remarcat l’enduriment de les mesures de limitació de l’activitat econòmica que seran vigents a partir de demà dimecres: “ha de donar la sensació que el país està parat; és essencial perquè la cadena de contagis s’aturi”.

El ministre Portaveu també ha fet públic un nou expedient a una empresa que no complia les mesures decretades: en aquest cas, una benzinera que ha venut alcohol i tabac a turistes.

Reorganització dels horaris de serveis públics

Jover ha fet pública una decisió del ministeri de Presidència, Economia i Empresa en referència a les freqüències d’autobusos, que es veuran disminuïdes per la baixa demanda d’ús mentre duri la situació del coronavirus. Així, les línies del Bus Exprés, LC, L2 i L6 donaran servei cada 30 minuts. La resta, és a dir les línies L1, L4 i L5 passaran amb una freqüència de 60 minuts.

El ministre també ha fet referència als canvis en els horaris especials d’alguns serveis administratius, que passaran a tenir horari de 8 del matí a 2 del migdia. En casos com el de la Policia, però, a part de l’atenció telefònica les 24 hores també es mantindran els despatxos centrals i del Pas de la Casa oberts tot el dia per casuístiques d’urgència.

Així mateix s’ha indicat que del total de 9.456 activitats professionals que hi ha a Andorra, 4.662, un 49%, han de romandre tancades. 3.091 , un 33%, son les que es consideren que han de fer guàrdies i mantenir uns serveis mínims. Finalment, 1.703, un 18%, son les que poden romandre obertes.

En els propers dies s’espera un previsible augment dels casos.

S’activa la cessió de material per garantir que tots els alumnes puguin seguir l’activitat lectiva

Finalment, el ministre Portaveu també ha fet referència a les accions que ahir es van anunciar relacionades amb educació i amb la continuïtat de l’oferta educativa mentre duri aquesta situació excepcional.

Així, Jover ha indicat que una trentena de famílies ja s’han posat en contacte amb l’Executiu per demanar material necessari perquè els seus fills puguin fer-ne ús i seguir les classes des de casa. Tal com ha precisat el Portaveu del Govern, dues famílies han fet la petició de connexió a internet, a 17 se’ls cedirà una tauleta electrònica i 8 famílies han requerit les dues coses.