L’estació de la Massana se suma als esforços que es requereixen per contenir la pandèmia i tanquen temporalment tota l’activitat empresarial durant un període de quinze dies per tal de col·laborar en la salvaguarda de la salut de la població, la del personal sanitari i la dels treballadors de Vallnord-Pal Arinsal.

Com més capaços siguin els ciutadans de quedar-se a casa, més aviat ens en sortirem. L’estació espera que la normalitat torni al país tan aviat com es pugui i amb aquesta decisió contribuir amb el seu granet de sorra.

Vallnord-Pal Arinsal vol expressar la seva més ferma voluntat de seguir assumint tots els seus compromisos, com no pot ser d’una altra manera tal com sempre ho ha fet. Així doncs, té previst reprendre la seva activitat normal en quinze dies.

Al sector de la neu una aturada d’aquestes característiques sempre ha estat habitual després de les temporades d’hivern i Vallnord-Pal Arinsal tan sols vol anticipar-se per garantir el benestar de tots i poder tornar a treballar tots junts al més aviat possible.