El Govern presentarà en les properes hores la llei òmnibus que regularà les mesures aplicades per la crisi sanitària. Els partits que donen suport a l’executiu volen que es voti, com a màxim la setmana vinent. Terceravia reclama que el país s’obri al finançament exterior.

A partir d’aquest dimecres, les trobades entre el cap de Govern, les síndiques i els presidents dels grups parlamentaris es faran via telemàtica. A més, el Govern ha de presentar en les properes hores el projecte de llei òmnibus per afrontar la crisi sanitària.

Es votarà per la via urgent i la intenció és que pugui ser ratificada al Consell General, com a màxim en 6 dies. “Si encara no tenim el text i no l’hem vist, no podem fer les aportacions que tots els grups hi voldrem fer, però amb tota seguretat al principi de la pròxima setmana, com a molt tard, hauríem de desenvolupar aquesta sessió plenària”, proposa el president del grup liberal, Ferran Costa.

La consellera general demòcrata Mònica Bonell, hi coincideix. “Hem de tenir un mínim de temps per estudiar-la” i després de fer les aportacions, “intentar que es pogués votar a final de setmana o com a molt tard a principi de la setmana que ve”.