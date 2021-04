Títol: Ja sé vestir-me sola

Edat: Per als més petits

Escriptor/a: ODRIOZOLA, Elena

Traducció: Oblit Baseiria Virgili

Editorial: Ediciones Modernas El Embudo

Elena Odriozola escriu i il·lustra aquest llibre de la nova editorial Ediciones Modernas El Embudo, que ha creat al costat de Marta Ansón i Gustavo Puerta Leisse. L’editorial neix com una aposta molt personal que vol donar sortida a projectes que s’escapen dels paràmetres rígids del mercat editorial actual.

Ja sé vestir-me sola és el primer títol de la col·lecció «Que Ya Sé», i, com ja endevinem en el títol, és un llibre d’hàbits. Formalment es tracta d’un llibret de cartró, amb enquadernació en rústica, d’una dotzena de pàgines, de les quals quatre es despleguen.

Però que ningú es deixi enganyar amb aquesta primera descripció objectiva, perquè darrere d’una aposta tan aparentment senzilla s’hi amaga una petita joia. D’entrada sorprèn el tacte del paper, rugós, i la paleta de colors terrossos, poc habitual en la literatura dels 0-3 anys. L’encolat del llom és resistent i ben pensat per poder desplegar els fulls de dins sense problema.

D’Odriozola sempre en destaquem la simplicitat de formes i la subtilesa del traç, la poesia, l’elegància… però aquesta vegada cal destacar-ne també el sentit de l’humor, amb quatre peces de vestir que van desapareixent de l’armari de la pàgina de l’esquerra per aparèixer sobre el cos despullat de la protagonista de la pàgina dreta.

Pensant en els més petits, l’autora aprofita aquest procés quotidià per proposar un joc d’identificació i, sobretot, un exercici d’anticipació, mostrant les primeres seqüències narratives que podem ensenyar als infants. Un llibre de rutines, doncs, que posa les bases del que és aprendre a llegir.

Això ja ho trobàvem a Helen Oxenbury, però Odriozola va més enllà quan, per a desesperació de l’infant lector, la nena no sap posar-se bé les peces de roba. El llibre aconsegueix allò que tan bé saben fer els nostres petits, convertir un hàbit quotidià i monòton en una cosa divertida.

Cal sumar-hi el detall del gos i la finestra i un final brillant, on es demostra la seguretat que guanyen els infants quan s’adonen de tot allò que saben fer sols! M’ha vingut al cap l’esplèndid All by Myself (1963) de William Wondriska.

Benvingudes, doncs, les propostes innovadores per a la franja de primeres edats lectores.