Irineu Esteve torna a estar entre els millors: 15è als 50km skating d’Oslo

L’esquiador andorrà de fons, Irineu Esteve (Arxiu/FAE)

Avui dissabte la Copa del Món d’esquí de fons ha tornat a l’acció, a Oslo, amb una de les proves reines de la temporada, els 50km skating en mass start. Irineu Esteve ha finalitzat 15è, el que suposa igualar el seu segon millor resultat de la temporada en el circuit de Copa del Món.

Esteve ha finalitzat 15è amb 1h58.02,6, això és a 3.01,1 del guanyador, el noruec Simen Hegstad Krueger. Avui, la cursa ha estat dominada absolutament per Noruega: els deu primers classificats han estat noruecs. A l’11a posició ha acabat el britànic Andrew Musgrave, mentre que 12è ha estat el japonès Naoto Baba, 13è el francès Clement Parisse, 14è l’italià Lorenzo Romano i 15è l’andorrà Esteve, que s’ha imposat a un sprint de quatre homes, guanyant a l’alemany Jonas Dobler i als nord-americans David Norris i Scott Patterson.

L’andorrà s’ha mogut més de la meitat de la cursa en el grup capdavanter, sempre colze a colze amb els grans especialistes de la distància, especialment l’equip noruec, que ha estat molt dominador. Finalment, no ha estat fins al quilòmetre 30 aproximadament que no ha anat perdent temps (38 segons al km31), per a després anar-se’n fins al minut i 42 segons en el km38. Amb tot, l’andorrà a partir d’aquest moment se situava entre els 20 primers, però ha començat a remuntar per a presentar-se a meta amb un grup de quatre i l’opció de fer 15è, la qual cosa ha aconseguit en vèncer en l’sprint final als seus rivals.





Iguala el seu segon millor resultat

La 15a posició d’avui d’Esteve suposa per a ell igualar el segon millor resultat que tenia aquesta temporada. L’andorrà ja va ser 15è als 10km skating de la Copa del Món de Les Rousses (França). La millor posició d’aquesta temporada en el circuit WC continua sent la 9a de l’última jornada del Tour de Ski, als 10km mass start de Val di Fiemme.

La pròxima cita amb la Copa del Món serà a Lahti (Finlàndia), el pròxim 26 de març, amb els 20km mass start en clàssic.

Irineu Esteve, esquiador: “Bastant contents del resultat. Arribàvem aquí després d’una 50km als Mundials amb sis dies de recuperació, no sabíem com podia anar i al final hem fet un bon resultat. Ens queda el dubte de si hagués canviat d’esquís a la tercera volta -ho ha fet a la quarta- si hagués estat una volta més amb el grup principal, però estem contents perquè hem corregut molt bé, hem sabut patir i estem contents amb aquesta 15a posició”.