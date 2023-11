Irineu Esteve s’estrena a la Copa del Món amb una 38a posició

Irineu Esteve a Ruka, Finlàndia (Modica / Nordic Focus)

L’andorrà, Irineu Esteve, ha debutat aquest dissabte, dia 25 de novembre, a la Copa del Món d’esquí de fons de Ruka (Finlàndia). L’andorrà ha completat la primera cursa del cap de setmana i de la temporada del circuit mundial en una 38a posició personal.

El noruec Martin Nyenget ha estat el vencedor de la primera cursa de la Copa del Món. Esteve ha finalitzat 38è amb 24.46,0, a 1.14,3 de Nyenget i a menys de cinc segons del top30, que ha tancat el finlandès Ville Ahonen (24.41,3). A més, el crono d’Esteve ha estat a 34 segons del top 10 que avui l’ha tancat el suec Calle Halfvarsson.

Demà diumenge la cursa serà més llarga, 20km mass start, en aquest cas en estil lliure. La prova començarà a les 12:35 hores, en horari andorrà.

Irineu Esteve: “Les sensacions no han sigut molt bones físicament. He intentat sortir el més ràpid possible, però al final a la primera volta hem petat una mica i no he pogut retallar tan ràpid els segons que volíem. A la segona volta ens hem trobat una mica millor, però tampoc molt al top avui. Després de material crec que, avui, teníem un bon esquí, ràpid, l’únic que potser ens hem equivocat una mica d’agafar una mica més a les pujades, però això ens dona confiança perquè així tindrem demà esquís ràpids com avui. Ara a preparar la de demà diumenge, descansar a la tarda i a veure què surt demà”.