Xerrada, a la Seu, per a posar en valor la figura de les persones cuidadores

Cartell de la xerrada “Cuidar al cuidador” (Aj. la Seu)

El pròxim dimecres 29 de novembre, a dos quarts de vuit del vespre, tindrà lloc a la sala d’actes de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell la xerrada ‘Cuidar al cuidador’ a càrrec de la Dra. Maria Delia Góngora, metgessa de la Uniat Sociosanitària de Geriatria i Màster en gerontologia social, i Nica González, infermera especialista en geriatria i Màster en cures pal·liatives.

Aquesta xerrada, organitzada per les Àrees de Gent Gran i Salut de l’Ajuntament de la Seu que encapçala regidora Paqui Gómez, “té com a objectiu sensibilitzar, conscienciar i cridar l’atenció sobre la feina, moltes vegades silenciosa, que realitzen milions de persones dia a dia, cuidant d’altres persones que es troben en situació de dependència, ja sigui de manera transitòria o definitiva, per a satisfer les seves necessitats bàsiques i contribuir en la millora de la seva qualitat de vida”.

La regidora de Gent Gran i Salut afegeix que amb aquest acte obert a tothom “també es vol posar en valor la figura dels cuidadors, que es dediquen, d’una manera professional o com a suport familiar, a la cura de persones grans o en situació de dependència”.

La família és la principal font d’ajut de les persones dependentes a la societat actual i, històricament, la funció social de cuidadores ha recaigut sobre les dones. Les persones dependentes solen ser persones grans, amb discapacitat, persones amb alguna malaltia crònica incapacitant o malalts en estadi terminal. El període de temps dedicat a la cura d’aquestes persones pot anar des d’uns mesos fins a anys. El 85 % dels cuidadors familiars són dones que es dediquen de forma exclusiva i única a la cura.

Cuidar sempre és una feina complexa perquè es necessita empatia per a entendre a la persona cuidada i, a l’hora, interaccionar amb la resta de la família i amb els professionals sanitaris i socials. En molts casos suposa aïllar-se socialment per a dedicar-se a la cura i aguantar una tremenda sobrecàrrega física i emocional.

Les persones cuidadores han de tenir al seu abast tots els suports necessaris que afavoreixin el seu estat de salut òptim i puguin identificar i atendre les seves pròpies necessitats primer, així com afrontar amb fortalesa emocional els problemes i les dificultats diàries que sorgeixen com a conseqüència d’aquesta feina.

Val a dir que el Dia Internacional de les Persones Cuidadores es commemora el 5 de novembre, i que per primera vegada es va celebrar l’any 2014, data en la qual l’Assemblea General de l’Organització de Nacions Unides (ONU) ho va declarar com a tal.