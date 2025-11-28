Irineu Esteve, 41è en el seu debut a la Copa del Món de Ruka

L’esquiador de fons, Irineu Esteve, ha debutat aquest divendres a la Copa del Món de Ruka (Finlàndia) als 10km individuals en clàssic, i ho ha fet amb la 41a posició. L’andorrà sortia a un ritme que al primer quilòmetre el feia perdre 17,3 segons respecte al millor temps, i nou respecte al 30è crono. Dos quilòmetres més tard, l’andorrà millorava posicions per a situar-se 66è en el km3, mentre que en el km5 es trobava 55è, en clara progressió, en aquest cas a 41,6 segons del millor registre i a 13 segons de la 30a plaça.
El ritme d’Esteve anava a més i al km6,1 tornava a demostrar que millorava posicions, ara amb la 48a a 49,0 segons del millor temps i a menys de 13 segons de la 30a. Al km8 esgarrapava més posicions i se situava 45è, mentre que en meta, finalment, arribava amb un crono de 23.42,0, a 1.11,2 del guanyador, el noruec Martin Loewstroem Nyenget, que s’ha imposat amb 22.30,8, i a 11 segons de la 30a plaça, que ha estat per a l’italià Federico Pellegrino amb +59,9.
Dissabte, sprint amb Gina del Rio
Aquest dissabte correrà només Gina del Rio, que serà a l’sprint en clàssic amb les qualificacions a partir de les 8:55h -les finals estan previstes per les 11:25h-, mentre que diumenge els dos fondistes de la FAE seran als 20km en skating, a les 10:00h la cursa masculina i a les 11:45h la femenina.
Irineu Esteve, esquiador: “Hem començat molt lents, les sensacions eren bones, però els temps sobretot a l’inici eren molt dolents. Penso que teníem bons esquís, esquís ràpids, però a les pujades faltava bastant ‘agarre’ i això ens ha penalitzat bastant, havíem de sortir de la traça i córrer a totes les pujades, i als llocs de deixar lliscar més, l’esquí no teníem el feeling ni les condicions necessàries i hem perdut bastant. Sí és cert que estem tots bastant junts, estic a 1.11 del guanyador i sí crec que polint alguns detalls podem escalar bastants posicions. Però, és veritat que el global ha sigut per sota de les expectatives i esperem capgirar-ho a la 20km skating mass start del diumenge”.
Xabier del Val, responsable de l’equip nacional d’esquí de fons: “Crec que ha estat una sortida lenta, després ha millorat amb un bon ritme, amb una bona segona volta. No tenia massa ‘grip’ als esquís i a la sortida, amb molta pujada, ho ha notat. És un pas endavant respecte a les curses de Beitostoelen, però no és on volem estar. Aquesta era una cursa molt densa, els primers 30 estan en un minut i al final els segons que ha perdut al primer quilòmetre li han costat cars”.