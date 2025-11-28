El Govern concerta el 100% de les places de l’Arca d’Aixovall, la residència de Creu Roja per a persones vulnerables sense habitatge

Aquest divendres s’ha inaugurat l’Arca d’Aixovall, la residència de la Creu Roja Andorrana adreçada a persones o famílies que es troben sense habitatge i que requereixen una atenció intensiva per a oferir-los estabilitat i acompanyament, i el suport i les eines necessàries per a generar trajectòries personals cap a l’autonomia i la integració social. El 100% de les places estan concertades pel Govern, a través del conveni signat entre el Ministeri d’Afers Socials i Creu Roja Andorrana.
Durant la inauguració, el cap de Govern, Xavier Espot, ha destacat la importància de la unió de sinergies i col·laboracions entre el Govern i les entitats del país per a desenvolupar projectes socials. “Amb la inauguració de l’Arca Aixovall, en tenim un bon exemple, un exemple de servei a la comunitat gràcies al conveni entre el Ministeri d’Afers Socials i la Creu Roja Andorrana que ens permet donar resposta i suport a qualsevol persona que té una necessitat. També m’agradaria agrair la col·laboració dels coprínceps en el projecte, fet que evidencia, una vegada més, la seva sensibilitat per a ajudar les ciutadanes i ciutadans d’Andorra”, ha indicat.
Aquest recurs residencial s’ha dissenyat com un servei temporal i un pont fins a l’habitatge definitiu. Per aquest motiu, el conveni signat entre el Ministeri d’Afers Socials i la Creu Roja recull els criteris d’accés a aquest servei, dirigit a persones i famílies en risc d’exclusió residencial o amb problemàtiques personals, familiars o socials.
“Amb la concertació del 100% de les places donem suport a les persones que es troben en una situació de desemparament i els hi donem eines perquè puguin treballar per la seva autonomia”, ha assegurat la ministra d’Afers Socials, Trini Marín, durant l’atenció als mitjans de comunicació.
La residència disposa de 36 habitacions amb una capacitat màxima de 68 places i disposa de serveis de suport socioeducatiu i sociocomunitari, servei de nit, control d’accés i de seguretat, una zona de bugaderia, zones de lleure i cafeteria oberta al públic que també ofereix el servei d’àpats per als usuaris.