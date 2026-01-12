El Campus Andorra Orígens, la primera formació pràctica especialment dirigida als cuiners del país

El Pla Gastronòmic d’Andorra ha desplegat aquest dilluns la primera jornada del Campus Andorra Orígens, un espai de formació pràctica adreçat als cuiners del país. Una desena de xefs internacionals de reconegut prestigi s’han desplaçat a Andorra per a compartir els seus coneixements i experiència amb més d’una vintena de cuiners del Principat. “Durant dos dies, xefs i caps de cuina aprofundiran, des de la pràctica, en els reptes reals de la restauració contemporània. Es tracta d’una formació intensiva, concebuda no com una acumulació de continguts, sinó com una experiència d’aprenentatge propera i aplicada”, ha expressat el ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres.
Al llarg de la primera jornada s’han abordat temàtiques com ara la tradició com a avantguarda, de la mà del director general de Vocento Gastronomía, Benjamín Lana, o el moviment transformador de la Nova Cuina Basca, amb Hilario Arbelaitz, xef de l’antic restaurant Zuberoa. El mestre de la graella i expert en carn Joan Ayala (restaurant Laia Erretegia) ha protagonitzat un taller de cuina sobre l’art de la brasa, en què s’han treballat coccions d’aliments com la carn o l’escarxofa. Per la seva banda, Josep M. Masó (restaurants Tangana i Fonda Balmes) ha parlat sobre la cuina a foc lent. La jornada s’ha tancat amb una ponència sobre la cocció dels vegetals a càrrec de Xavier Pellicer (restaurant Xavier Pellicer).
Dimarts, la jornada començarà amb un taller sobre la cuina d’autor pirinenca, dirigit pel consultor i formador gastronòmic Albert Boronat (restaurant Colmado Llívia), seguit d’una e de Toni Massanés, director de la Fundació Alícia, que abordarà els reptes dels futurs alimentaris. La cuina a baixa temperatura centrarà el taller que dirigirà l’investigador i divulgador culinari Salvador Brugés; l’anàlisi del procés creatiu anirà a càrrec de l’exdirector de l’Espai Sucre, Jordi Butrón, i els formatges d’altura es tractaran amb la consultora gastronòmica i especialista en formatges artesanals Ana Belén González.
El Pla Gastronòmic tanca així el primer cicle d’accions previstes. El Campus Andorra Orígens se suma a les dues formacions que ja es van celebrar l’any passat: la primera, enfocada en el màrqueting i la comunicació, i la segona, en el servei de sala i de celler en l’hostaleria i la restauració. Paral·lelament, també s’han celebrat àpats a quatre mans amb la participació de xefs andorrans i figures de projecció internacional a Barcelona, Madrid i Tolosa. L’objectiu del Pla Gastronòmic és impulsar iniciatives transformadores que permetin reforçar el sector i posicionar el país en el mapa gastronòmic com a referent de la cuina d’alta muntanya.