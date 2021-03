Inversions contra el canvi climàtic

Amb la participació de 19 països del Mediterrani i de la Unió Europea, el programa Prima (Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area) ha aprovat destinar 64 milions d’euros a finançar 46 projectes de recerca aplicada en els camps de la gestió de l’aigua, l’agricultura i la producció sostenible d’aliments, segons informen en un comunicat. El programa d’innovació i diplomàcia científica té l’objectiu de proporcionar solucions innovadores per a la mitigació i adaptació al canvi climàtic a la regió mediterrània, una de les més afectades del món per l’escalfament global. També pretén promoure la cohesió social en un context de creixement de la població i de pèrdua de la biodiversitat.

Amb seu a Barcelona, Prima ha anunciat els resultats de la seva última convocatòria del 2020, la tercera des que va iniciar la seva activitat el 2017. Entre altres temàtiques estratègiques d’abast global, s’ha triat la dieta mediterrània com un factor determinant en la selecció de projectes per la seva importància crucial a l’hora de preservar la salut, especialment en el context sanitari actual de pandèmia.

Prima financia projectes en tres àrees: gestió sostenible i integrada de l’aigua, sistemes agrícoles sostenibles i cadena de valor agroalimentària. El programa també ha adoptat una altra àrea temàtica anomenada Nexus que se centra en les interrelacions i interaccions de l’aigua, l’ecosistema i l’alimentació. Al mateix temps, es regeix pel principi d’igualtat entre països. Els 19 països participants del programa són Alemanya, Algèria, Croàcia, Egipte, Eslovènia, Espanya, França, Grècia, Israel, Itàlia, Jordània, Líban, Luxemburg, Malta, el Marroc, Portugal, Tunísia, Turquia i Xipre.

El projecte ha dut a terme amb èxit tres convocatòries de projectes en les quals han participat més de 1.700 grups investigadors. Fins a dia d’avui, ha finançat 129 projectes amb un pressupost total de 164,1 milions d’euros que s’han distribuït al llarg dels anys 2018, 2019 i 2020.

Per Redacció Via Empresa