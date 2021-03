Les maduixes i les seves propietats

De color vermell intens, brillants, saboroses i dolces les maduixes pertanyen a la família de les rosàcies i d’ella n’existeixen més de 1000 varietats a tot el món. És Huelva la ciutat espanyola que més en produeix en l’àmbit espanyol. La temporada de maduixes abasta des del mes de febrer fins a maig i les seves utilitats en la cuina són innombrables, des de fresc com a fruites, en batuts, integrades en amanides o en compota o melmelada… Sigui com sigui sempre estam boníssimes, és una de les fruites més populars entre els nens i contenen múltiples propietats beneficioses per al nostre organisme, entre les quals destaquen:

Mantenen la salut bucodental , ja que combaten el desgast de l’esmalt dental.

Són riques en vitamina C (que reforça les defenses) i en vitamina E (amb accions antioxidants i neutralitzant els radicals lliures, culpables de l'envelliment o l'aparició d'alguns tumors, com el de còlon).

Riques també en potassi, mineral necessari en el funcionament del sistema nerviós i els músculs, a més d'equilibrar els nivells de PH de l'organisme.

Afavoreixen l'absorció de ferro, per la qual cosa el seu consum és bo per a lluitar contra l'anèmia.

Fortifiquen els ossos, gràcies a la presència de magnesi.

Altes en fibra, que regula el trànsit intestinal.

Equilibren el colesterol.

Son pobres en sodi, per la qual cosa eviten malalties o trastorns com la gota, la retenció de líquids o la hipertensió arterial.

, per la qual cosa eviten malalties o trastorns com la gota, la retenció de líquids o la hipertensió arterial. Són beneficioses també per a la salut ocular perquè contenen pigments com la Zeaxantina o la Luteïna.

Les maduixes no obstant això tenen com a major desavantatge el seu fàcil i ràpid deteriorament. Per a conservar-les durant més temps, es recomana posar-les al frigorífic en un plat, separades entre si, i sense treure les tiges fins al moment de consumir-les. A més, han d’estar sempre allunyades de les verdures.