Inversió de més de 590.000 euros en actuacions d’accessibilitat a l’Alt Pirineu i Aran

El Departament de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat de Catalunya ha completat amb èxit l’execució de les actuacions previstes en matèria d’accessibilitat a les comarques de l’Alt Pirineu i Aran, amb una inversió global de 590.683 euros procedents dels fons europeus Next Generation EU. Aquestes accions han contribuït a fer realitat entorns més inclusius i accessibles arreu del territori en espais que presten serveis públics com ara jutjats, equipaments culturals, residències de gent gran o seus municipals, en aquest darrer cas amb especial atenció als municipis amb menys població.
També en equipaments educatius perquè infants amb discapacitat puguin gaudir de més espais a les seves escoles, i en serveis residencials o diürns per a què persones amb discapacitat puguin utilitzar determinats espais interiors o exteriors que fins ara no podien.
Les actuacions executades es distribueixen en tres àmbits principals:
- Entitats socials: S’han dut a terme 2 projectes, amb una inversió total de 12.325 euros, millorant l’accessibilitat en serveis i equipaments gestionats per entitats del tercer sector.
- Generalitat de Catalunya: El Govern ha executat 6 accions en diversos serveis públics i infraestructures pròpies, amb una inversió de 432.684 euros.
- Món local: Ajuntaments de la vegueria han completat 31 accions per a adaptar espais i serveis municipals, amb un finançament de 145.673 euros.
Les intervencions han abastat tant l’accessibilitat física —com ara la supressió de barreres arquitectòniques, la instal·lació d’ascensors i rampes o l’adequació de cambres higièniques— com l’accessibilitat comunicativa, mitjançant la incorporació de sistemes de senyalització visual i tàctil, bucles magnètics, materials en lectura fàcil o suports digitals accessibles, amb l’objectiu de garantir una atenció universal i inclusiva.
A les comarques de l’Alt Pirineu i Aran, aquesta inversió ha permès, entre d’altres actuacions, la instal·lació de dos nous ascensors a l’edifici judicial de Puigcerdà per valor de 126.787 euros i per a instal·lar canviadors inclusius a les estacions d’esquí de la Molina, Espot, Port Ainé i Boí Taüll.
Consell per a la Promoció de l’Accessibilitat
La consellera de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat de Catalunya, Mònica Martínez Bravo, ha donat compte de la inversió en accessibilitat dels fons europeus Next Generation durant el Consell per a la Promoció de l’Accessibilitat que ha presidit a la seu del Departament i que ha tingut lloc aquest dimarts a la tarda.