El GREVIO reconeix avenços d’Andorra en la lluita contra la violència envers les dones i demana reforçar l’estratègia a llarg termini

El Grup d’Experts sobre la Lluita contra la Violència contra la Dona i la Violència Domèstica (GREVIO) del Consell d’Europa ha fet públic el seu darrer informe d’avaluació temàtica sobre Andorra en el marc del Conveni d’Istanbul, sota el lema Establir un clima de confiança proporcionant suport, protecció i justícia. El document constata avenços significatius del país en l’àmbit legislatiu, institucional i de polítiques públiques, alhora que formula un conjunt de recomanacions per a continuar reforçant la resposta a totes les formes de violència contra les dones.
Pel que fa als avenços, l’informe destaca el desplegament de la Llei per a l’aplicació efectiva del dret a la igualtat de tracte, la igualtat d’oportunitats i la no discriminació entre dones i homes, com un pas important cap a una millor aplicació del Conveni d’Istanbul i una evolució positiva de la societat andorrana. I posa un especial èmfasi en les formacions que s’estan realitzant per al personal docent, els cossos judicials i fiscals, la Policia, el personal penitenciari i altres professionals que intervenen en la prevenció, detecció i atenció a les víctimes.
El GREVIO valora també l’esforç creixent en matèria de prevenció i sensibilització, amb campanyes adreçades a diferents públics, inclosa la joventut, i la integració dels continguts del Conveni d’Istanbul en els programes educatius. L’informe subratlla la feina feta per a promoure la igualtat, la resolució no violenta dels conflictes i el respecte al consentiment. Igualment, destaca mesures com el codi lila a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell, el reforç de l’atenció sanitària i psicològica a les víctimes de violència sexual, i la consolidació del Servei d’Ajuda a les Víctimes de Violència de Gènere.
En l’àmbit institucional, el GREVIO assenyala positivament l’enfortiment del Departament de Polítiques d’Igualtat i l’increment del pressupost adreçat a les polítiques d’igualtat i a la lluita contra la violència envers les dones i la creació de l’Institut Andorrà de les Dones.
Pel que fa a la resposta penal, el GREVIO lloa la introducció del consentiment al Codi Penal i la primera sentència que reconeix la violència psicològica sobre la base del nou delicte de violència de gènere. En aquest sentit, l’informe recorda la importància de garantir investigacions i processos ràpids, que evitin la victimització secundària i reforcin la confiança de les dones en el sistema judicial.
Alhora, però, el GREVIO identifica una sèrie de reptes. Entre les recomanacions més rellevants, l’informe destaca l’elaboració d’una estratègia global i a llarg termini en matèria de prevenció i lluita contra totes les formes de violència contemplades en el Conveni d’Istanbul. Sobre aquest punt, la Secretaria d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana treballa en el programa d’igualtat quadriennal que recull tot el seguit d’accions transversals a desenvolupar per part de l’Executiu, però també de la resta d’institucions i organitzacions de l’Estat. La previsió és poder-lo presentar durant el primer semestre de 2026. Un altre punt, segons l’informe, és la millora de la recollida de dades existents i el reforç de la participació de les entitats de defensa dels drets de les dones en el disseny de les polítiques públiques.
El Govern agraeix la feina feta per la delegació d’experts i manifesta la seva voluntat de continuar avançant en l’aplicació plena del Conveni d’Istanbul. Les recomanacions formulades pel GREVIO s’analitzaran i es tindran en compte en la definició de les futures polítiques. Es recorda que el GREVIO és l’organisme encarregat d’avaluar la implantació del Conveni del Consell d’Europa sobre prevenció i lluita contra la violència envers les dones i la violència domèstica, que va entrar en vigor a Andorra l’agost del 2014. De fet, amb la ratificació per part d’Andorra d’aquest text es va assolir el nombre mínim de membres part perquè el GREVIO comencés les avaluacions internacionals.