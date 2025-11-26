S’obre la convocatòria de les beques Fulbright del curs 2027-2028

El Govern, a través del Ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, informa que s’obre la convocatòria de les beques Fulbright per al curs acadèmic 2027-2028, destinades a titulats superiors andorrans que vulguin cursar estudis de postgrau (màster o doctorat) en universitats dels Estats Units.
El termini per presentar les sol·licituds i la documentació necessària comença aquest dijous, 27 de novembre, i s’allarga fins al dia 8 de maig de 2026 a les 14.30 hores. Per a poder optar a la beca cal complir, entre d’altres, els requisits següents: tenir nacionalitat andorrana; complir els requisits exigits per a l’obtenció del visat J-1; disposar, com a mínim, d’un títol oficial d’ensenyament superior de nivell de bàtxelor o equivalent, reconegut per les autoritats andorranes; i acreditar un molt bon coneixement escrit i parlat d’anglès en el moment de la sol·licitud, mitjançant la presentació d’una fotocòpia compulsada dels resultats del TOEFL (Test of English as a Foreign Language).
La durada de la beca és d’un any acadèmic (entre deu i dotze mesos, segons el calendari de la universitat escollida), amb possibilitat de renovació per un segon any si es demostra que es progressa adequadament. La beca està patrocinada amb fons públics i és cofinançada pels governs d’Andorra i dels Estats Units.
Les bases completes de la convocatòria es poden recollir al Comitè Bilateral Fulbright, al Ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, o descarregar al web del Govern d’Andorra. La documentació s’ha de presentar tant en suport físic com digital. La setmana passada es va aprovar la renovació del programa d’intercanvi Fulbright per a un nou període de cinc anys.
Des de la posada en marxa del programa, el curs acadèmic 2002-2003, vint-i-un estudiants andorrans han rebut una beca Fulbright per a ampliar els seus estudis en universitats nordamericanes. La renovació coincideix, a més, amb el 30è aniversari de l’establiment de relacions diplomàtiques entre els EUA i Andorra.