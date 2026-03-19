Interior obre la convocatòria per a la cobertura de sis places de Bombers

El Govern obre la convocatòria per a la cobertura de sis places de bombers, que permeten donar resposta a aquelles places que quedaran lliures per les jubilacions previstes. Els nous bombers quedaran adscrits al Cos de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments. Amb aquest pas, l’Executiu compleix amb l’anunci que va fer durant el patró del Cos celebrat al parc central de bombers de Santa Coloma on es va posar de manifest el compromís per a continuar dotant el Cos dels recursos humans necessaris i que permetran assolir el nombre total de 124 agents.
El lloc de treball correspon al nivell C1 del sistema de classificació del Cos de Bombers i cal tenir la nacionalitat andorrana, ser major d’edat, ser titular del permís de conduir andorrà de les categories B2E i CE i tenir el nivell B2 de català i el nivell B1 de castellà i francès, entre altres requisits.
Les persones interessades han de presentar una sol·licitud mitjançant el formulari que es troba a l’apartat d’edictes de la pàgina web www.bombers.ad i adreçar-la al Servei Administratiu del Departament de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments abans de les 15.00 hores del dia 24 d’abril de 2026. L’horari d’atenció al públic és de dilluns a divendres de les 9 a les 17 h. Les bases de la convocatòria i el temari de la prova professional es poden descarregar a www.bombers.ad. El personal del Servei Administratiu facilitarà tota la informació i els aclariments complementaris als candidats.