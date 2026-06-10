Tennis: Andorra busca l’ascens, a Armènia, amb una selecció jove i ambiciosa

La selecció andorrana de tennis ja ho té tot a punt per disputar la Copa Davis Europa Grup IV, que tindrà lloc del 16 al 20 de juny a Tsaghkadzor (Armènia). La competició reunirà finalment sis seleccions després de la baixa de Liechtenstein i posarà en joc dues places d’ascens al Grup III. Andorra estarà representada pels jugadors Pablo Carrascosa, Eric Cervós, Iu Blasi i Guillem Davasse, sota la direcció del capità Jean-Baptiste Poux. La delegació nacional afronta la cita amb il·lusió i amb l’ambició de fer un pas més després de quedar-se molt a prop de l’ascens en l’edició de l’any passat.
El nou format de competició farà que les sis seleccions participants —Albània, Armènia, Andorra, Islàndia, Malta i San Marino— s’enfrontin en una lliga de tots contra tots al llarg de cinc dies consecutius de competició. Aquest sistema obligarà els equips a mantenir un alt nivell de regularitat i exigència física durant tota la setmana.
Davasse ha destacat la il·lusió amb què afronta aquesta oportunitat. “He intentat compaginar de la millor manera possible els estudis amb els entrenaments i he aconseguit entrenar al màxim per a arribar amb les millors sensacions possibles a aquest torneig tan important”, explica el tennista andorrà.
L’equip arriba amb la motivació afegida de l’experiència acumulada durant les darreres edicions. “Sabem que l’any passat vam estar molt a prop. Això ens permet saber que tenim el nivell necessari i que és una qüestió de detalls. Estem extremadament motivats per a veure si aquest any ho podem aconseguir”, afirma Davasse.
Per la seva banda, el capità Jean-Baptiste Poux considera que la joventut i la preparació física del grup poden ser factors importants en una competició tan concentrada. “Jugarem una eliminatòria cada dia i tenim quatre jugadors que estan molt bé físicament. Crec que això ens pot beneficiar i que el nou format és positiu per a nosaltres”, explica.
Poux també destaca la continuïtat en l’aposta pels joves talents del tennis andorrà. “Des que soc capità hem apostat per jugadors joves. Aquestes competicions els permeten adquirir experiència internacional i arribar amb confiança. Crec que anem a Armènia amb una dinàmica molt positiva”, assenyala.