El PS troba “injustificable” que el Govern no prengui cap mesura per a contenir la inflació

El president del Partit Socialdemòcrata, Pere López (PS)

El Partit Socialdemòcrata troba ”incomprensible” i “injustificable” que l’executiu no empri cap mesura per a intentar contenir la inflació després que avui, segons el departament d’Estadística, l’IPC avançat registri unes dades interanuals del gener que oscil·len fins al 7,4%, tres dècimes més respecte al de desembre.

El president socialdemòcrata, Pere López, manifesta que aquesta és una clara mostra de la manca de coneixement del Govern en termes econòmics, ja que des de l’inici de la crisi de preus i la posterior invasió de Rússia a Ucraïna l’executiu s’ha negat a prendre mesures per intentar contenir i rebaixar la inflació. “Demostren no tenir consciència en relació a les implicacions que suposa no fer una política de lluita contra la inflació”, argumenta López.

El PS recorda que la inacció del Govern perjudica als salaris, als estalvis i a la comunitat empresarial i que, tot i la quantitat de propostes que s’han aportat -com per exemple mesures per a pal·liar els efectes de l’encariment dels hidrocarburs, de l’habitatge i de l’energia, entre d’altres- “no hi ha hagut ni la més mínima sensibilitat de l’executiu per a demostrar que comprèn quin és el problema. Ja no discutim quines mesures sí i quines no, sinó que denunciem i mostrem indignació perquè no han volgut prendre cap mesura concreta per a rebaixar la inflació considerant-la com un factor exclusivament extern, quan també té un component intern”.

Els socialdemòcrates subratllen que, a més, amb els resultats pressupostaris com els que el Govern va anunciar la setmana passada, és “incomprensible i injustificable que ni tan sols es plantegin mesures”, tenint en compte els perjudicis que una inflació elevada provoca per a la ciutadania, l’empresariat i els pensionistes.

López denuncia també que això provoca la pèrdua contínua de competitivitat amb els països veïns, els quals han pres i estan prenent mesures per a contenir la inflació -com la rebaixa dels impostos indirectes, de l’IVA en la llum, en els hidrocarburs i en alguns productes- i que, a diferència de l’actual Govern d’Andorra, “són conscients de tot el que hi ha joc amb la inflació”. L’IPC a Espanya i França s’ha mantingut per sota del l’IPC del Principat, amb un 5,8% i un 6% respectivament.