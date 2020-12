Deia Pablo Picasso: “Cuando llegue la inspiración, que me encuentre trabajando“. Aquest famós pintor va fer cèlebre aquesta frase avui ja coneguda per molts. Treballar, treballar i treballar. Tots volem oportunitats, però no tots treballem per elles quan apareixen.

Sembla que la cultura de l’esforç es queda enrere. A qui no li agradaria tenir el que desitja sense esforç? A vegades ocorre, però la majoria de vegades per a aconseguir els teus objectius necessites estar treballant, com deia Picasso.

Per citar a un altre pintor Salvador Dalí deia: “Tot m’altera, però res em canvia“. Geni conegut per tots. Amb aquesta frase es mostrava impertorbable com a persona o com a caràcter.

Podríem sumar-la a la de Picasso potser per a acabar deduint que passi el que passi no deixaré de treballar, d’esforçar-me i segur que quan vingui la idea, la inspiració m’enxampés en bon moment. I perquè no?

Continuem ara amb una frase de Leonardo da Vinci: “Els homes genials comencen grans obres, els homes treballadors les acaben“. Crec que no fa falta dir més.

Vull tancar de forma atrevida aquest article amb dues frases per a reflexionar de Vincent Van Gogh: “Què seria la vida si no tinguéssim el valor d’intentar coses noves?” i “Si sents una veu dins de tu dient-te “no saps pintar”, pinta, faltaria més! i la veu callarà“.

Tots els articles a www.juanjuncosa.com.