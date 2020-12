Torró Suchard de xocolata cruixent per 2,15€ a Nadal a River [Publicitat]

Arriba el temps més màgic de tot l’any i a River t’oferim un important assortiment de productes, perquè puguis omplir casa teva de tota la màgia d’aquestes dates, tot gaudint d’uns preus encara més irresistibles. Aprofita!

En el nostre catàleg hi trobaràs ofertes com el torró Suchard de xocolata cruixent per 2,15€.

A més de la campanya, a River Centre Comercial Andorra, disposem d’una àmplia gamma de productes . Més de 50.000 articles perquè trobis tot el que necessites, sempre amb preus baixos i productes de qualitat. També t’oferim la pàgina web riverrapid.ad, perquè puguis fer les teves compres amb la comoditat de casa i als mateixos preus que al Centre Comercial.

Un Centre Comercial sencer per a tu, perquè, Tu ets el Centre!