Inscripcions per al tercer festival de senderisme Camina Pirineus

La pedrera de Coll de Mu, a les Valls d’Aguilar (CCAU)

La tercera edició del festival de senderisme Camina Pirineus proposa tres sortides guiades, cadascuna de les quals amb activitats complementàries, al llarg del cap de setmana del 16 al 18 de juny. L’objectiu de la iniciativa és donar a conèixer diversos indrets de l’Alt Urgell amb un determinat valor afegit i, alhora, fomentar el respecte al patrimoni natural de la comarca. L’esdeveniment forma part del programa de festivals de senderisme impulsat per l’Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran (IDAPA) i que abraça un total de 10 comarques.

La primera de les sortides, divendres 16 a les 18.30 hores, consistirà en la descoberta del mirador i l’antiga pedrera de marbre de Coll de Mu, al terme municipal de les Valls d’Aguilar. A l’explotació minera a cel obert, que va quedar abandonada fa uns anys, el Consell Comarcal de l’Alt Urgell, a través del projecte europeu Camina Pirineus, hi ha habilitat un mirador i hi ha instal·lat diversos elements per a dignificar l’entorn i ajudar a la divulgació del patrimoni geològic que representa l’antiga pedrera. L’activitat, guiada pel geòleg Albert de Gràcia, acabarà amb l’actuació de Senda Ram, que oferirà un recital de música meditativa, el qual anirà acompanyat d’una infusió de muntanya i un tastet de galetes artesanes.

Dissabte 17 de juny, a partir de les 8.30 hores, el guia naturalista Guillem Castellví conduirà la segona de les sortides, amb inici al pont de la Palanca de la Seu d’Urgell i final a l’ermita de Sant Antoni del Tossal, el monument modernista més significatiu de l’Alt Urgell. El recorregut seguirà el camí del torrent de l’Olla i continuarà per l’antic camí de Cerc fins arribar a l’ermita, on està previst un esmorzar amb vistes a la plana de la Seu. El retorn serà per un camí fresc tot resseguint el rec de Segalers.

El festival es clourà el diumenge, dia 18, amb la ruta dels rapinyaires de la vall de Cabó. L’activitat començarà a la plaça de les Homilies d’Organyà, des d’on un autocar portarà els caminants fins a Cabó. Després de visitar l’església romànica de Sant Serni i veure la rèplica dels Greuges de Guitart Isarn, amb guiatge de Montse Riu, es començarà la ruta a peu pel camí del Carro, o camí vell, de Cabó a Organyà, durant la qual l’ornitòleg Jordi Dalmau anirà identificant les diverses aus rapinyaires que tenen el seu hàbitat en les parets de roca de l’entorn. L’itinerari acabarà a Organyà, amb visita a l’edifici de les Homilies i un aperitiu a Organyà Park.

Cadascuna de les activitats té un cost d’inscripció de 10 euros. Les inscripcions es poden formalitzar a Turisme Alt Urgell (telèfon 973 35 31 12) o a Turisme Seu (telèfon 973 15 15 11) o bé online al lloc web www.turismeseu.com/rutes.

El Festival de Senderisme Camina Pirineus compta amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, la marca Pirineus del Govern de la Generalitat, IDAPA i els ajuntaments de la Seu d’Urgell, les Valls d’Aguilar, Alàs i Cerc, Organyà i Cabó.