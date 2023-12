Inscripcions obertes per a la 3 Nacions by BWT

Cartell de la 3 Nacions 2024 (organització)

La Marxa 3 Nacions by BWT celebrarà la seva pròxima edició el dissabte 8 de juny i recorrerà, de nou, les 3 Nacions que l’han fet mítica: Espanya, Andorra i França. Es tornaran a recórrer els 140 quilòmetres que la segueixen convertint en una prova única i espectacular.

En aquesta pròxima edició se seguirà gaudint dels Pirineus ascendint en bicicleta els ports de muntanya icònics d’aquesta cursa, sortint des de Puigcerdà en direcció a la Seu d’Urgell fins a Andorra: El Port d’Envalira (a 2.407 metres de desnivell); el Pas de la Casa i el Coll de Puymorens en territori francès, per tal de baixar la Tour de Carol i tornar al punt d’inici, a Puigcerdà, al Poliesportiu, on estaran ubicades la línia de sortida i arribada.





3 Nacions by BWT 2024!

Els paisatges més espectaculars dels Pirineus a la 3 Nacions. Les inscripcions ja estan obertes amb 2.500 inscripcions disponibles; les 1.250 primeres inscripcions tenen un preu de 65 euros, i un cop esgotat aquest primer tram, les pròximes 1.250 places o fins el 8 de maig de 2024 a les 23:59 (horari peninsular espanyol), tindran un preu de 70 euros. Per als inscrits entre el 9 de maig de 2024 i fins al tancament d’inscripcions, el 3 de juny de 2024 a les 11:00 hores, el preu serà de 80 euros.





Què inclou la inscripció?

La inscripció inclourà, com en la passada edició, serveis al participant amb atenció personalitzada, placa numerada i dorsal, placa amb el nom per a les categories Gold o per a participants VIP, mallot Gobik edició 3 Nacions by BWT amb disseny propi per a cada categoria, medalla Finisher amb possibilitat de gravar-ne el temps un cop s’arribi a la meta, seguiment en directe i diversos punts d’avituallaments sòlids i líquids, a més d’assistència mèdica i mecànica al llarg del recorregut, regal Finisher i altres serveis gratuïts al paddock.





Entrega de dorsal

L’entrega de dorsal tindrà lloc al Poliesportiu de Puigcerdà el divendres dia 7 de juny de 15:00 a 21:00 hores i el dissabte dia 8 de juny de 6:00 a 6:45 hores. Més informació a https://3nacions.com/.