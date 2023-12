La Seu compra un habitatge a Pau Claris per a destinar-lo a lloguer social

Ajuntament de la Seu d’Urgell (RàdioSeu)

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha aprovat aquest dijous l’inici d’un expedient per a adquirir un habitatge. Es tracta d’un pis ubicat a l’avinguda de Pau Claris, a la part central de la ciutat. En l’aprovació s’hi explicita que la compra es farà amb l’objectiu d’incorporar-lo al parc d’habitatge social, en benefici de la població més desafavorida econòmicament. El grup municipal Junts per la Seu ha fet abstenció.

La voluntat d’obtenir aquest pis prové de la possibilitat del consistori d’exercir el dret de tanteig sobre aquesta propietat, que havia estat adquirida per una entitat financera. El preu de compra és de 66.201 euros. El procediment preveu que l’Ajuntament insti a la seva qualificació com a habitatge de protecció oficial i que el destini a lloguer a preu social per un període mínim de 30 anys.

Per tal d’avançar en l’aprofitament per al nou ús, també s’ha acordat en el mateix punt demanar als serveis tècnics municipals que facin ja la redacció de la valoració de l’habitatge.

D’altra banda, a l’apartat d’obres municipals, la Junta de Govern Local ha aprovat la pavimentació del tram final del carrer dels Arenys, al barri del Poble Sec, per un import de 30.098,75 euros, IVA inclòs. Els treballs s’han adjudicat a l’empresa Transports i Excavacions Meya. L’objectiu és millorar l’estat d’aquest vial, situat al costat de la carretera N-260 i on hi ha un conjunt de cases adossades.

Pel que fa a contractes de serveis, en aquesta reunió s’ha acordat encarregar l’estudi per al tractament de l’entorn urbanitzat del conjunt de Castellciutat. Amb aquest treball es vol planificar les millores en els carrers de la població. L’anàlisi es durà a terme per un import de 8.470 euros, IVA inclòs, i la redactarà el despatx Urbanisme i Enginyeria Gurrera i Associats SL.