La JSA, “molt satisfeta i orgullosa” per l’aprovació unànime de la Proposta d’Acord de Joventut

La Joventut Socialdemòcrata d’Andorra (JSA) ha felicitat les forces parlamentàries del Consell General a través d’un comunicat per fer possible que la Proposta d’Acord de Joventut, s’hagi aprovat per unanimitat durant la sessió celebrada ahir dijous. En aquest sentit, l’organització es mostra “molt satisfeta i orgullosa”, per aquesta fita.

La coordinadora de la JSA, Maria Nazzaro, ha mostrat la satisfacció de tot l’equip perquè la idea original de fa un any s’hagi materialitzat i sigui una realitat que ha permès obrir el Consell General a les preocupacions de tota la joventut i treballar-les legislativament per a “un futur millor”. “Ens porta a tenir moltes ganes per seguir treballant cap al futur dels joves, amb propostes noves i que tingui l’oportunitat de dur-se a terme”, ha manifestat.

La Proposta d’Acord de Joventut inclou 72 mesures amb perspectiva de joventut emmarcades en onze polítiques públiques com Polítiques de participació juvenil i relacions amb les administracions públiques; Polítiques laborals; Polítiques d’habitatge; Polítiques de diversificació econòmica i dinamització econòmica; Polítiques socials; Polítiques de sanitat i salut pública; Polítiques educatives; Polítiques de gènere; Polítiques culturals; Polítiques mediambientals i de lluita contra els impactes del canvi climàtic; i Polítiques d’integració europea i internacional.

Les mesures volen ser un catalitzador per al canvi de les polítiques de joventut i per incloure la perspectiva de joventut i busquen reforçar la política de participació juvenil a curt, mitjà i llarg termini, implicant el reconeixement i l’alimentació de les fortaleses, interessos i habilitats del col·lectiu jove, així com oferir oportunitats reals perquè els joves puguin participar en les decisions que els afecten com a individus i com a grup.

La Joventut Socialdemòcrata d’Andorra aprofita per agrair totes les persones que han fet possible que aquesta iniciativa hagi pogut tirar endavant i refermar tot el seu suport a contribuir en les polítiques destinades i fetes per la joventut.