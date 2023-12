Ingressa a l’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell la col·lecció hemerogràfica d’Amadeu Gallart Sort

Signatura del contracte de cessió en comodat de la col·lecció hemerogràfica Amadeu Gallart i Sort (CCAU)

Aquesta setmana, a l’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell, s’ha signat el contracte de cessió en comodat de la col·lecció hemerogràfica Amadeu Gallart i Sort entre el Consell Comarcal de l’Alt Urgell (CCAU) i el titular d’aquest fons. La col·lecció hemerogràfica Amadeu Gallart i Sort ingressada a l’Arxiu Comarcal es troba constituïda per les revistes Alt Urgell i El Cadí, dues capçaleres de referència editades a la Seu d’Urgell al llarg de la dècada de 1930.

El nombre total d’exemplars és de 94 i l’abast cronològic transcorre des del juny de 1931 fins a l’octubre de 1934. Per capçaleres, El Cadí comprèn 47 exemplars editats entre el 15 de juny de 1931 i l’1 d’octubre de 1934. En el cas de l’Alt Urgell, el nombre de números ingressats és el mateix, 47, amb un abast cronològic comprès entre el 23 de novembre de 1931 i el 28 de setembre de 1934.

El conjunt de la col·lecció és d’un extraordinari interès històric, social i cultural permetent documentar la vida quotidiana de la Seu d’Urgell i, per extensió, de l’Alt Urgell, així com d’Andorra entre 1931 i 1934. Especialment interessant és la seva importància des del punt de vista de la recerca sobre els moviments polítics en el marc de la Segona República Espanyola on les dues capçaleres, de tendències polítiques contraposades, permeten analitzar amb detall i de forma coetània i, en alguns casos, sincrònica, tant la visió de les tendències d’esquerra com les de dreta que tenien els seus portaveus en l’Alt Urgell i El Cadí, respectivament.

La col·lecció és excepcional per la seva exclusivitat. Així, els números que integren la capçalera de l’Alt Urgell són, amb molta diferència, l’agrupació més important coneguda fins a la data. En el cas de la capçalera El Cadí, dels 47 números que la conformen, 27 són noves aportacions (el 57,4%) els quals passaran a completar una part de la mateixa publicació custodiada a l’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell.

L’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell s’ha compromès a digitalitzar durant el mes de gener de 2024 els números ingressats. Al mateix temps realitzarà gestions amb altres institucions que en els seus fons tenen números d’ambdues capçaleres per a poder tenir còpies digitalitzades, d’aquesta manera, es podrà posar a disposició del públic, a través de la plataforma XAC-Premsa, el màxim possible de números.

L’acte de signatura ha comptat amb la presència de la presidenta del Consell Comarcal de l’Alt Urgell, Josefina Lladós, l’alcalde de la Seu d’Urgell, Joan Barrera, la directora en funcions de l’Arxiu, Verónica Rapalino, i el titular del fons ingressat, Amadeu Gallart.