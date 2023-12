La Seu: 75 aniversari de la Declaració dels drets humans conversant amb Imma Barral Viñals

Cartell anunciant la xerrada amb Imma Barral pel 75 aniversari de la Declaració dels Drets Humans (Aj. la Seu)

El diumenge, dia 10 de desembre, a les 12 del migdia, tindrà lloc a la sala de la Immaculada de la Seu d’Urgell una conversa amb la catedràtica de Dret Civil i directora general de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació del Departament de Justícia, Drets i Memòria de la Generalitat de Catalunya, la urgellenca Imma Barral Viñals.

L’acte, sota el títol ‘Tens conflictes? Com et puc ajudar’, és obert a tothom i s’emmarca en la commemoració del 75 aniversari de la Declaració dels Drets Humans. Aquesta conversa està organitzada per la Sindicatura Municipal de Greuges de la Seu d’Urgell que encapçala Anna Martí.





75 aniversari Declaració Drets Humans

El dia internacional dels Drets Humans se celebra a tot el món el 10 de desembre per a commemorar el dia que l’Assemblea de les Nacions Unides va aprovar la Declaració Universal dels Drets Humans, l’any 1948. Precisament aquest any 2023 es commemora el 75è aniversari de la signatura d’aquesta declaració.

La commemoració del 75è aniversari és una ocasió per a reivindicar l’absolta vigència del concepte de drets humans i de la Declaració de 1948 i per a reflexionar sobre les noves necessitats i reptes que ha d’afrontar la societat i les administracions públiques del segle XXI en matèria de drets humans.

El lema de l’any 2023 és ‘Dignitat, llibertat i justícia per a totes les persones’.