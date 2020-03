El matí s’ennuvolarà ràpidament tot i la presència d’algunes clarianes. La inestabilitat s’imposarà i a partir de migdia esperem precipitacions febles en qualsevol lloc d’Andorra, fins al vespre.

El límit d’aiguaneu se situarà cap a 2.000 metres, a 1.800 metres cap al vespre.

Per a les properes 24 hores es preveuen de 3 a 8 cm per sobre de 2.000 metres.

Vent fluix de components variables arreu.

Les temperatures màximes seran de 13ºC a Andorra la Vella, 11ºC a 1.500 metres i 8ºC al Pas de la Casa.

Isoterma zero graus a 2.400 metres al migdia.