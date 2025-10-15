“Incertesa pel futur de Saetde”: l’oposició del Comú d’Encamp reclama “transparència”

La minoria al Comú d’Encamp ha expressat, aquest dimecres, la seva preocupació per la notícia apareguda als mitjans de comunicació sobre una possible operació de venda de la majoria d’accions de Saetde a un fons d’inversió estranger. Consideren que aquesta operació, si es confirma, “pot tenir un impacte rellevant sobre el control de les estacions de muntanya i el model turístic nacional”.
“Ens sembla molt greu i preocupant. La notícia ens ha agafat per sorpresa i encara no està tot fet, però la possible venda podria afectar greument l’equilibri del sector”, ha afirmat Marta Pujol, consellera del comú.
La formació reclama “més transparència per part de la majoria comunal, tant cap a la minoria com davant la ciutadania”, i demanen saber si el Comú tenia coneixement previ de la intenció del soci majoritari de vendre.
A finals d’octubre està prevista una reunió del Consell d’Administració de Saetde, en la qual hi participarà el conseller Josep Lluís Agudo, representant de la minoria. Tot i això, esperen obtenir abans explicacions durant el proper Consell de Comú.
Els representants del PS + Independents recorden que fa poc més d’un any es va renovar la concessió de l’estació de muntanya a Saetde per als pròxims 50 anys, a través d’un concurs de competència, una fórmula legal innovadora utilitzada en lloc del concurs públic.
“El Comú d’Encamp compta amb un 34% de participació a Saetde i es va presentar l’operació com un gran acord per a la parròquia i el país, amb promeses d’inversions milionàries al Pas de la Casa, millora dels cànons i respecte pel medi ambient”, assenyalen els socialdemòcrates.
“Malgrat la manca de transparència prèvia de la majoria comunal”, els consellers de la minoria van votar a favor de l’atorgament de la concessió, valorant la solvència i l’arrelament de l’empresa al territori. “No ens va semblar malament que fos Saetde qui la rebés, però desconeixíem si ja es contemplava la venda de les accions a un fons d’inversió”, han remarcat.
Des de l’oposició socialdemòcrata es demana “que s’aclareixin les intencions del soci majoritari i que es valori amb responsabilitat l’impacte d’un canvi d’aquestes característiques en el futur del sector turístic i l’economia del país”.