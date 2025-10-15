Teresa Colom presenta, a la Seu, el llibre “Tot va passar alhora”

Teresa Colom presenta a la Seu d’Urgell el seu nou llibre, Tot va passar alhora, una obra en què indaga en la seva trajectòria vital i la de la seva família. L’acte de presentació tindrà lloc aquest dijous, dia 16 d’octubre, al vespre (19.00 h), a la Sala de la Immaculada, i l’autora urgellenca establerta a Andorra estarà acompanyada de la també escriptora Roser Porta.
Teresa Colom torna amb una història de família, ambicions i literatura, de la qual n’avança que “fa por pensar en el que estem disposats a fer per diners, però també és esperançador veure que els diners, de vegades, no mouen ni un grapat de sorra”. En una entrevista a RàdioSeu, l’escriptora ha confirmat que es tracta d’una obra biogràfica i en la qual fa, afirma, “una dissecció en canal d’una família”, perquè “necessitava endreçar una sèrie de vivències pròpies” i també de fets que li havia explicat la seva mare sobre ella, la seva generació i les generacions precedents. I ho ha concentrat en una història que ha procurat que no només consisteixi en vivències personals sinó “que tingui una universalitat, tal com se li demana a la literatura”.
Tot va passar alhora -publicat per Editorial Comanegra- també s’endinsa en el concepte de l’amor dins els membres d’una família, amb temes com la relació amb els germans i els pares o bé els “traumes o silencis” no resolts que passen d’una generació a una altra i que influeixen en el caràcter. En aquest sentit, Colom ha indicat que en el llibre hi ha introduït “temes molt personals”, sobretot pel que fa a la relació “més aviat tensa” que va mantenir amb el seu pare. Per tot plegat, abans de la publicació va demanar als seus germans que llegissin tot el text i hi donessin el vistiplau, i es mostra contenta perquè finalment “a ells els ha agradat molt”.
Teresa Colom i Pich, nascuda a la Seu d’Urgell el 1973 i llicenciada en Ciències Econòmiques, entre 1995 i 2004 va treballar en el sector de la banca i en la gestió de patrimonis i fons d’inversió, fins que va decidir deixar aquesta faceta professional i dedicar-se plenament a la literatura i la poesia. En aquest segon àmbit ha aconseguit ser reconeguda com una de les millors poetesses actuals en català. Des del 2001 ha publicat set llibres de poesia i set més de narrativa i contes breus.
Al 2010 va estrenar el muntatge poeticoteatral 32 vidres, dirigit per Pere Planella, estrenat a la Pedrera de Barcelona i presentat al Brossa Espai Escènic i al Teatre les Fontetes de la Massana, entre d’altres espais. Al 2015 va ser designada comissària de la Setmana de la Poesia de Barcelona. I a partir del 2018 la seva obra es va començar a traduir a llengües com el castellà, el francès, l’italià o el grec, cosa que va augmentar la repercussió dels seus llibres. Des del 2022 Colom és la directora de la Fundació Ramon Llull.