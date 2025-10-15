El PS proposa reduir els anys de residència per a obtenir la nacionalitat i evitar abusos amb la doble nacionalitat

El Grup Parlamentari Socialdemòcrata ha presentat diverses esmenes al Projecte de llei qualificada de modificació de la Llei de la nacionalitat, centrades en modernitzar i fer més accessible l’adquisició de la nacionalitat andorrana, “tot mantenint la seguretat jurídica i evitant pràctiques abusives”. Les propostes, registrades per la presidenta del grup, Susanna Vela, destaquen tres eixos principals:
1. Reducció dels anys de residència per naturalització:
El PS proposa rebaixar de 20 a 10 anys el període de residència necessari per a accedir a la nacionalitat per naturalització, sempre que la persona hagi viscut de forma principal i permanent al Principat i hagi completat 10 cursos escolars en centres andorrans. Es permet una formació temporal a l’estranger d’un màxim de 12 mesos dins d’aquest període.
2. Nous supòsits per a fills d’andorrans nascuts a l’estranger:
Una altra esmena clau permetria l’accés a la nacionalitat andorrana als fills nascuts a l’estranger de persones andorranes també nascudes fora del país, sempre que es compleixin determinats vincles familiars o de residència amb el Principat d’Andorra. Aquesta ampliació reconeix realitats familiars cada cop més habituals entre la ciutadania andorrana a l’exterior.
3. Renúncia efectiva a la nacionalitat anterior i prevenció del doble passaport
Amb voluntat de garantir la coherència del sistema, el PS proposa facilitar la signatura de convenis amb països on no existeix formalment la renúncia de nacionalitat, de manera que es pugui assegurar la plena efectivitat de la nacionalitat andorrana. Aquesta mesura busca evitar situacions on una persona mantingui de manera fraudulenta dos passaports, contravenint l’esperit de la legislació andorrana que no permet la doble nacionalitat.
Per als socialdemòcrates, la nacionalitat no és només una formalitat administrativa, “és un vincle jurídic i social profund amb el país. Les esmenes que presentem busquen reconèixer les realitats actuals, però amb garanties, també s’inclouen ajustos tècnics, ampliació de terminis per a renunciar a la nacionalitat d’origen i millores en el control de la nacionalització provisional”, assenyalen els socialdemòcrates.