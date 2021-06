S’apropa la revetlla de Sant Joan. Els orígens són mil·lenaris i en realitat és una celebració al sol. El solstici d’estiu. Festa plena de mites, llegendes i supersticions.

Les fogates es fan perquè se suposa que les flames allunyen i espanten els mals esperits que ronden a la nit. Nit màgica per a demanar desitjos, per a fer conjurs i expulsar la mala sort de damunt. No entrarem a discutir la creença de cadascun en quant a aquestes qüestions. Però si val la pena fer una reflexió. Està més que demostrat que només el fet de poder parlar sobre alguna cosa que ens preocupa és alliberador. Només per compartir-ho ja sembla menys preocupant. Suposo que arran d’això apareixeria amb el temps la figura del psicòleg. Si explicar-ho ajuda, imagineu-vos explicar-ho a algú que a més pogués ajudar-nos a superar el problema.

Diuen que durant Sant Joan, escriure en un paper els teus problemes i llançar-los a la foguera acaba amb ells. Així doncs, si explicar les coses ens ajuda, aquest ritual que us explico a continuació d’alguna manera us ajudarà. Escriure en un paper tot allò que voleu allunyar o eliminar de la vostra vida i cremar el paper durant la nit de Sant Joan. Fer una altra llista amb les coses que voleu a la vostra vida i portar-la amb vosaltres fins al pròxim Sant Joan. Ja m’explicareu l’any que ve que tal ha anat.

