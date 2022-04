Inaugurat el nou tram de camí entre el roc del Llop i el camí de les Gravades de la Massana

El cap de Govern, Xavier Espot, i la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Silvia Calvó, han inaugurat aquest dilluns a la tarda el tram del camí ral entre el roc del Llop i el camí de les Gravades, a la Massana. La rehabilitació i condicionament d’aquest tram de sender permet continuar avançant i donar continuïtat a la xarxa actual de camins, tots ells projectats al Pla Sectorial d’Infraestructures Verdes d’Andorra (PSIVA).

Precisament, la ministra Calvó ha avançat aquest mateix dilluns que el Govern ha aprovat la segona fase del PSIVA que permetrà unir Encamp i Canillo (Vall d’Incles) amb camins habilitats per a tothom. Espot ha destacat que amb la segona fase del PSIVA “s’assoleix l’objectiu de disposar d’una xarxa d’infraestructures verdes a tot el territori, on queden ben connectats els nuclis urbans amb les zones naturals, millorant així la connectivitat”.

Per la seva banda, Calvó ha ressaltat que “oferim nous camins sostenibles tant per la ciutadania del país com també pel turisme que ens visita, impulsant hàbils saludables”. Així mateix, Espot ha recordat que l’impuls dels camins permet dona resposta al pla d’acció del Govern, Horitzó23.

El tram del camí inaugurat aquest dilluns té una llargada de 264 metres i una amplada d’1,85 metres. El camí travessa el riu mitjançant una passarel·la i es connecta al camí existent de les Gravades, que enllaça amb el de la farga Rossell.

Segona fase del PSIVA

De manera paral·lela a la inauguració del nou tram del camí ral, també s’ha anunciat que el Govern ha aprovat la segona fase del PSIVA que permetrà unir Encamp i Canillo (Vall d’Incles) amb senders sostenibles i naturals.

El traçat d’aquesta segona fase de la xarxa d’infraestructures verdes, recorre la vall d’Orient i connecta dues parròquies, Canillo i Encamp. Concretament, s’inicia en dos punts al límit parroquial entre Escaldes-Engordany i Encamp, i proporciona recorreguts en uns entorns totalment diferenciats.

El primer, més urbà, va des de la zona de les antigues instal·lacions de FEDA i la seu actual, pel marge del riu, fins a arribar al centre de la vila d’Encamp, passant a prop de l’església de Sant Romà de les Bons, el Santuari de Meritxell, Prats i la vila de Canillo fins a la zona d’AINA (prop de l’església de Sant Joan de Caselles); en aquest punt s’uneix amb el segon recorregut, iniciat al llac d’Engolasters, que passa per la carretera de les Pardines i el camí del Gall fins a bordes d’Envalira (Soldeu) i la vall d’Incles.

La xarxa de camins té l’objectiu de promocionar i millorar la connectivitat dels espais d’interès natural i acostar la natura als ciutadans i als turistes d’una manera fàcil. Una iniciativa ben valorada per la societat que en fa un ús quotidià i freqüent. Cal recordar que per la redacció del PSIVA s’ha valorat l’opinió de la població i s’ha treballat amb les diferents administracions del país, així com altres entitats públiques i privades, per tal de recopilar i integrar els millors criteris de definició.

El Pla sectorial d’infraestructures verdes troba el seu fonament en l’Estratègia nacional del paisatge d’Andorra (ENPA), document que fou aprovat pel Govern en data 27 d’abril del 2011. La primera fase va ser aprovada l’any 2018.