Segon triomf per a Montellà en la categoria CM i Gerard de la Casa en el podi de Turismes

Edgar Montellà (Silver Car S3) va ser el vencedor de la categoria CM, a més de situar-se en el tercer lloc del podi absolut, en la XXIII Pujada a Callús – Sant Mateu de Bages, segona cita del Campionat de Catalunya de l’especialitat de la present temporada.

El pilot de EMmotorsport va compartir el podi absolut de la prova amb Miguel Raventós (Demon Car) i Jordi Gaig (Porsche GT3).

Per part seva, entre els turismes, Gerard de la Casa (Ford Fiesta WRX) va aconseguir una treballada tercera posició en dura lluita amb els Porsche de Jordi Gaig i Joan Salvans.

La pluja va respectar als presents a la pujada del Moto Club Manresa

L’escenari de l’edició 2022 de la Pujada Callús – St. Mateu, ha estat el mateix de les últimes temporades. És a dir, la sortida i l’arribada estaven situades en els punts quilomètrics 0,750 i 5,750 respectivament de la carretera BV-3003, que uneix a les dues localitats que donen nom la pujada. El pendent mitjà era del 6,18%.

La pluja que va caure en forma de forts ruixats durant la tarda del dissabte (dia 23), no va fer acte de presència durant el desenvolupament de les diferents mànigues del diumenge. Es va iniciar la jornada amb el cel ennuvolat, però a mesura que avançaven les hores el sol va lluir amb força i els núvols van anar desapareixent gradualment.

Entre els CM, Montellà manté el lideratge entre els CM

Edgar Montellà (Silver Car S3) va protagonitzar una jornada molt regular en la que en tot moment va estar entre els més ràpids. En la primera manga d’entrenaments, va marcar el millor registre. En les següents, la lluita desigual, pel que fa a la potència, amb els seus rivals directes no li van permetre repetir aquesta primera plaça. Amb tot, les diferències sempre van ser inferiors a 1“.

Així doncs, Edgar en St. Mateu ha repetit triomf (2 de 2 enguany en el català) i ha fet un pas per a la renovació del títol, malgrat tot no es mostrava del tot conforme amb el resultat: “No hi ha dubte que guanyar sempre és una satisfacció. A pesar de tot, aquí en St. Mateu, tal com estava l’asfalt, crec que, si haguéssim portat els pneumàtics que portem habitualment, hauríem tingut més possibilitats d’estar en el calaix més alt del podi absolut De tota manera molt content de com s’ha desenvolupat la competició aquest diumenge que, a més ha estat la primera prova amb asfalt totalment sec de la temporada.”

Una vegada superat el repte de St. Mateu, Montellà ja mira al futur: “Dins de tres setmanes tenim una cita important en el Fito, avui hem fet un bon test pensant en la segona prova del CEM. No serà fàcil, però ens hem de recuperar del resultat d’Estepona que, sense ser dolent, ens va privar d’uns punts rellevants en l’últim moment.”

Turismes: Gerard de la Casa, contínua la lluita amb els Porsche

El ritme dels Porsche, d’aquest dilluns no l’hem pogut seguir, ens comentava Gerard de la Casa (Ford Festa WRX) una vegada finalitzada la pujada del Moto Club Manresa. En aquesta ocasió el pilot de Gedith Center va ser superat per Jordi Gaig en 5″734 i per Joan Salvans en 1″651.

Malgrat no estar del tot satisfet amb els cronos obtinguts, Gerard ens comentava: “Continuarem treballant per millorar i tenir opcions davant unes mecàniques que ara mateix semblen inassolibles, sobretot, en el cas de Gaig. A més afegia: Dins de tres setmanes anirem al Fito on la rivalitat no serà menor. L’Audi DTM de Lopez–Fombona en aparença és espectacular i en aquell escenari asturià, hi ha els pilots locals que, sota el capó de les seves mecàniques, amaguen solucions que els permeten anar molt de pressa”.

La Pujada Internacional al Fito celebra aquesta temporada les seves noces d’or, és a dir 50 edicions. Es disputarà els dies 14 i 15 de maig i serà la segona prova vàlida per al Campionat d’Espanya de l’especialitat i la tercera que puntuarà per al Campionat d’Europa.