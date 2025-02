Imma Tor participa en la 58a sessió del Consell de Drets Humans de l’ONU

Imma Tor, en la 58a sessió del Consell de Drets Humans de l’ONU (SFGA)

La ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, participa aquest dilluns i dimarts a Ginebra (Suïssa) al segment d’Alt Nivell de la 58a sessió del Consell de Drets Humans de l’ONU. La ministra Tor, en la seva intervenció, ha expressat la “profunda preocupació” per les situacions a Ucraïna, Gaza i el Sudan, així com a la República Democràtica del Congo, “sense oblidar les altres moltes crisis i conflictes que massa sovint romanen a l’ombra com la situació a Haití”. Per aquest motiu, la ministra ha fet una crida a “reforçar i fer més eficaços” els mecanismes internacionals per a la protecció dels drets fonamentals, entre els quals en destaca el Consell de Drets Humans.

La titular d’Afers Exteriors ha volgut posar especial èmfasi també durant el seu discurs en la vulnerabilitat dels infants i de les dones en situacions de conflicte. “És un moment clau per a avaluar els progressos realitzats, però també l’abast del que queda per fer”, ha subratllat Tor, recordant que l’any 2025 es commemora el 30è aniversari de la Quarta Conferència Mundial sobre la Dona i de l’adopció de la Declaració i Plataforma d’Acció de Beijing. En aquest sentit, ha apuntat que precisament en algunes parts del món s’han produït “retrocessos significatius” i ha reiterat “la preocupació profunda per les violacions constants i sistemàtiques dels drets de les dones a l’Afganistan així com el desig que les dones tinguin un paper important en la transició a Síria”.

En aquesta matèria ha expressat el ple compromís d’Andorra amb la igualtat de gènere que és una “prioritat transversal de les polítiques públiques”. Tot i això, ha emfatitzat que a escala mundial “persisteixen grans reptes, ja sigui en la lluita contra la violència de gènere, la lluita contra la bretxa salarial o la garantia de la igualtat d’oportunitats i l’accés equitatiu als recursos”. Ha posat de relleu que els “esforços col·lectius” seran crucials per a garantir que les dones participin plenament en la construcció de societats més inclusives.

Finalment, la ministra Tor ha defensat que Andorra manté el seu “compromís indestructible” per a continuar treballant per un multilateralisme “més eficaç i inclusiu” per a enfortir els valors universals i per garantir la protecció dels drets fonamentals. Al marge del Consell, la ministra ha intercanviat impressions amb els seus homòlegs de Suïssa i Islàndia.





Suport a Ucraïna

Aquest dimarts està previst que la ministra prengui part en l’esdeveniment paral·lel titulat ‘11 anys de resistència humana a l’agressió de Rússia’. Aquest esdeveniment ministerial, copatrocinat per Andorra, té per objectiu, tres anys després de la invasió d’Ucraïna per part de Rússia, reafirmar el suport a la integritat territorial d’Ucraïna, així com a una pau global i justa. Des del començament d’aquest conflicte, la posició d’Andorra s’ha basat en la “neutralitat activa”, és a dir, un enfocament fonamentat en principis i valors i un compromís ferm amb el multilateralisme.