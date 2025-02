Provoca aldarulls en un local del Tarter i intenta agredir els policies

Un home emmanillat (arxiu)

La matinada de diumenge, a l’exterior d’un local d’oci nocturn del Tarter, un turista de 36 anys va ser arrestat per la Policia com a presumpte autor d’un delicte contra la funció pública. La patrulla, que estava efectuant un servei de prevenció, el va veure causar aldarulls a l’entrada de l’establiment després que el personal de seguretat que hi treballa l’hagués fet fora.

Quan els agents del servei de l’ordre el van controlar, l’individu els va desobeir, va intentar fugir i agredir els policies i s’hi va resistir, motius pels quals va acabar sent detingut.