Imma Tor defensa els valors universals i el multilateralisme al Fòrum polític d’alt nivell de Dubrovnik, Croàcia

La 19a edició del Fòrum d’alt Nivell, a Dubrovnik, que també commemora els 20 anys de la seva creació, ha reunit responsables polítics, acadèmics, empresaris i actors socials d’arreu del món per analitzar el concepte de multipolaritat, i fomentar el diàleg entre el Nord i el Sud global. La ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, ha intervingut aquest migdia de dissabte, en la secció titulada “Valors universals en un món multipolar: què podem aprendre els uns dels altres?”, que ha reunit responsables polítics i acadèmics d’Europa, Àsia i Amèrica.
En la seva al·locució, Imma Tor ha exposat la importància dels valors universals, del dret internacional i d’un multilateralisme més inclusiu. El debat ha tingut per objectiu superar les divisions conceptuals i explorar la possibilitat de trobar punts de convergència en un entorn de valors cada vegada més polaritzat i divisori.
La ministra d’Afers Exteriors, també ha subratllat que les tradicions polítiques, culturals o religioses no poden justificar vulneracions dels drets i les llibertats fonamentals. Així mateix, Imma Tor ha remarcat que la sobirania nacional és un principi fonamental, però no absolut, i ha afirmat que la comunitat internacional té la responsabilitat d’actuar davant greus violacions dels drets humans o amenaces a la pau.
Finalment, Imma Tor ha defensat un sistema multilateral més inclusiu i representatiu, capaç de conciliar la diversitat cultural amb la defensa dels valors universals i dels drets humans.
En el marc de la participació en el Fòrum de Dubrovnik, la ministra Tor ha mantingut diferents reunions bilaterals amb els seus homòlegs de Portugal, Paulo Rangel; d’Itàlia, Antonio Tajani; d’Eslovènia, Tone Kajzer; i, de Croàcia, Gordan Grlić-Radman, així com amb la viceministra d’Afers Exteriors de Bulgària, Ivanka Tasheva. Durant aquestes trobades s’han abordat diverses qüestions bilaterals i l’Acord d’associació amb la Unió Europea.
La ministra també ha tingut l’oportunitat de trobar-se amb Željana Zovko, membre del comitè d’Afers Exteriors del Parlament Europeu i ponent de l’Acord d’associació entre Andorra i la Unió Europea. Tots aquests interlocutors han manifestat el suport per una propera signatura de l’Acord d’associació.