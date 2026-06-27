La Seu acollirà la Pirineu Click del 29 de juny al 5 de juliol

La Seu d’Urgell acollirà la 1a Exposició de Col·leccionisme de Playmobil, Pirineu Click, del 29 de juny al 5 de juliol, i que es podrà visitar de 10 a 14 hores i de 16 a 20 hores a la sala Sant Domènec i al centre cívic El Passeig, amb entrada gratuïta. Així ho han anunciat la regidora de Promoció Econòmica de l’Ajuntament urgellenc, Gemma Tó, i la presidenta de l’associació Playchic, entitat sense ànim de lucre, Sílvia Caravaca. L’organització ha escollit aquestes dates perquè els infants ja han finalitzat el curs escolar i així l’exposició es podrà celebrar durant una setmana sencera, sense interrupcions, sense tenir la festivitat de Sant Joan pel mig.
La regidora, Gemma Tó, ha destacat que la iniciativa busca “que les famílies es retrobin i que juguin més enllà de les pantalles, fomentant activitats compartides entre petits i grans”. Per la seva part, Sílvia Caravaca ha remarcat la voluntat de “treure les joguines dels pares i les mares i tornar-hi a jugar, recuperant així els Playmobil d’altres generacions i compartint-los en família”.
L’exposició comptarà amb 12 maquetes, una de les quals serà de temàtica històrica. A més, s’hi organitzaran diverses activitats paral·leles, com ara tallers de manualitats, pintura de figures de Playmobil, una tómbola i el BuscaClick.
El BuscaClick consistirà a localitzar diferents figures de Playmobil amagades als aparadors d’una vintena de comerços, alguns adherits a la Unió de Botiguers de la Seu d’Urgell (UBSU), i aparadors d’altres establiments. Els participants hauran de trobar personatges com un piragüista, una furgoneta càmper o tres bombers, entre d’altres. Un cop completada la butlleta, l’hauran de dipositar a l’urna del BuscaClick per a entrar en el sorteig de diversos premis.
Els beneficis recaptats durant l’esdeveniment es destinaran a La Seu Solidària, que els dedicarà als projectes o necessitats que consideri prioritaris.
L’Ajuntament de la Seu d’Urgell ja havia organitzat una fira de Playmobil l’any 2019 i celebra que aquesta proposta es pugui recuperar. En aquest sentit, la regidora de Promoció Econòmica, Gemma Tó, també ha avançat que, de cara a futures edicions, es vol habilitar un espai perquè la ciutadania pugui muntar les seves pròpies maquetes. Actualment, aquesta tasca recau principalment en Sílvia Caravaca, que és qui s’encarrega de preparar tota l’exposició.