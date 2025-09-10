Canvis en la circulació del túnel de les Dos Valires per a millorar el paviment i reforçar la seguretat al Pont de Lisboa

Dilluns vinent, 15 de setembre, començaran les obres al Pont de Lisboa, uns treballs impulsats pel Ministeri de Territori i Urbanisme per a millorar el paviment i reforçar la seguretat, i que comportaran modificacions al trànsit del Túnel de les Dos Valires. Els canvis en la circulació comencen ja aquest dimecres, 10 de setembre, amb les tasques de senyalització, uns treballs previs a l’inici de les obres, i en què es mantindrà un únic carril obert a la circulació per túnel.
A partir del 15 de setembre, quan es comencin a executar les obres, el túnel sud quedarà tancat, i el túnel nord s’habilitarà la circulació en doble sentit. A partir del 10 d’octubre, data aproximada, els treballs a la sortida del túnel sud direcció a la Massana al Pont de Lisboa hauran acabat i es tancarà el túnel nord, per a habilitar a la circulació el túnel sud amb doble sentit. En aquest darrer cas, quan el túnel nord estigui tancat, els vehicles que circulin de la Massana cap a Encamp hauran de baixar fins a la rotonda d’Engolasters per a fer el canvi de sentit, ja que no hi haurà accés a la rotonda superior.
Més enllà dels canvis a la circulació, s’implementen dues mesures que afecten el trànsit: la reducció de la velocitat màxima permesa a dins el túnel a 50 km/h, i la prohibició que els ciclistes circulin per l’interior del túnel. Aquestes mesures estan previstes mentre s’executin els treballs que tenen una previsió de durada aproximada d’un mes i mig.
Amb la mesura d’habilitar la circulació en un únic túnel en doble sentit permet escurçar els terminis d’execució de l’obra, alhora que garanteix una major seguretat a treballadors, conductors i viatgers. A més, s’ha considerat convenient esperar uns mesos a tenir encarrilades les obres a la Serra de l’Honor, per a minimitzar les afectacions al trànsit perquè en una mateixa zona coincidissin diverses obres, així com, iniciar les obres una vegada passada la temporada alta de ciclistes, que són uns usuaris habituals del túnel durant l’estiu.
El paviment del Pont de Lisboa, a la boca oest del túnel de les Dos Valires, presenta un deteriorament provocat per la degradació del formigó alleugerit situat entre l’estructura del pont i les capes de paviment. Aquesta qüestió ha fet necessàries nombroses actuacions del COEX en els darrers mesos. Amb la voluntat de garantir la durabilitat i la funcionalitat del pont, s’hi intervindrà per a retirar el formigó alleugerit existent i la seva substitució per un de nou, reforçat amb fibres, amb major resistència a les vibracions i deformacions. El Govern ha adjudicat les obres per un import de 620.000 euros.