II Jornada de Treball “Construint relacions segures i igualitàries: protocols d’assetjament i plans d’igualtat”

L’Institut Andorrà de les Dones (IAD) i l’Andorra Esports Clúster organitzen conjuntament les segones jornades de treball en el marc de l’acord de col·laboració establert per a impulsar formacions i accions que fomentin entorns segurs i relacions de respecte en tots els àmbits de la societat. Aquestes jornades, que compten amb el patrocini de FEDA i la col·laboració de la Secretaria d’Estat de Joventut i Esports del Govern, se centren en la necessitat que totes les entitats del país disposin, abans del 18 d’octubre, dels protocols d’assetjament i per raó de sexe que estableix la normativa vigent. La formació tindrà lloc el dijous, 25 de setembre, de 9.30 a 13 h, a les dependències del Centre de Tecnificació Esportiva d’Ordino (CTEO).
Durant la sessió, l’empresa TarinasRecursos Humans oferirà una ponència d’assessorament jurídic i un taller pràctic que ajudarà les entitats a dissenyar i implementar els seus protocols. També es tractarà la seva integració dins dels Plans d’Igualtat i, es presentarà co-resol, la solució de canal d’alertes digital específic per a entitats, en la millora de la detecció precoç i benestar mental. Per a concloure FEDA compartirà amb els participants algunes bones pràctiques i la Secretaria d’Estat de Joventut i Esports exposarà la feina feta en referència a la salvaguarda en l’esport. Les jornades oferiran un espai per a resoldre dubtes sobre l’aplicació del Decret 478/2023, de l’11 d’octubre de 2023, pel qual s’aproven les disposicions mínimes en matèria de mesures preventives i d’abordatge de les conductes d’assetjament sexual i per raó de sexe a les empreses i altres entitats del sector privat que cal implementar en compliment a la normativa vigent .
Les inscripcions són gratuïtes i amb places limitades. Cal registrar-se a: https://shareeu1.hsforms.com/1SgSMQYxQROGuIyayTwGVBw2efyvv.