Què cal saber abans de recollir aigua de pluja?

In: Medi Ambient
Reaprofitament de l'aigua de pluja (AMIC)
Reaprofitament de l'aigua de pluja (AMIC)

Recollir aigua de pluja és una pràctica cada vegada més habitual en llars compromeses amb el medi ambient. Però, tot i els avantatges, convé tenir en compte algunes precaucions abans de posar-hi mans. El primer pas és assegurar-se que el recipient on s’emmagatzema l’aigua estigui net i lliure de contaminants. Recipients bruts poden alterar la qualitat de l’aigua i generar riscos sanitaris. També cal evitar conservar l’aigua durant molt de temps, ja que pot esdevenir un focus de bacteris o de cria de mosquits.

Un altre punt essencial és recordar que aquesta aigua no és apta per al consum humà directe, excepte si se sotmet a tractaments específics. Tot i això, resulta molt útil per a regar, netejar o altres usos domèstics.  Amb una mica de cura, recollir aigua de pluja pot convertir-se en una gran aliada per a la sostenibilitat de casa nostra.

Apostar per aquesta pràctica no només ajuda a reduir el consum d’aigua potable, sinó que fomenta una gestió més conscient dels recursos naturals. En temps de sequera i canvi climàtic, cada gota compta, i adoptar solucions com aquesta pot marcar la diferència en la cura del planeta. A més, pot ser una manera educativa d’implicar tota la família en hàbits més sostenibles. Incorporar petits gestos com aquest al dia a dia ens acosta a un model de vida més responsable i respectuós amb el medi ambient.



