Igualtat i Feminismes impulsa 14 projectes locals de prevenció de violències masclistes a l’Alt Pirineu

El Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya finançarà 14 projectes locals de prevenció de les violències masclistes a la vegueria de l’Alt Pirineu i Aran. Ho farà a través d’una nova convocatòria de subvencions per a ens locals que s’emmarca en el Pla Nacional per a la Prevenció de les Violències Masclistes. Els ajuts tenen com a objectiu enfortir les estratègies i actuacions de prevenció d’ajuntaments, consells comarcals i mancomunitats de municipis, i facilitar que puguin impulsar-ne de noves.

Concretament, segons indica la resolució provisional de la subvenció, es finançaran dos programes a l’Alt Urgell, de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i el Consell Comarcal; cinc al Pallars Jussà, quatre a l’Alta Ribagorça i tres al Pallars Sobirà, amb un import total de 107.733,74 euros. Al conjunt de Catalunya, se subvencionaran un total de 139 projectes, amb un pressupost de 3.132.887,14 euros.

La convocatòria permet desplegar activitats de prevenció englobades en quatre àmbits. El primer és l’impuls de la prevenció comunitària i en l’àmbit privat, i inclou accions com l’obertura de punts liles, la instal·lació de bústies per a recollir informació o l’elaboració de protocols per a la prevenció i abordatge de les violències masclistes.

El segon àmbit és el suport a les pedagogies feministes i transformadores, i inclou per exemple la formació de professionals d’educació formal i no formal o el treball per a la creació de patis coeducatius.

En tercer lloc, se subvenciona el reforç d’estructures preventives institucionals, és a dir, actuacions com la creació o reforç dels circuits territorials per a l’abordatge de les violències masclistes o la revisió i transformació d’equipaments públics amb perspectiva feminista, entre d’altres. Per últim, la convocatòria finança accions de promoció de les masculinitats antimasclistes i igualitàries, com formacions o campanyes.

A més de rebre el finançament, els ens locals comptaran també amb el Llibre Blanc de la prevenció de les violències masclistes, que és una guia per al disseny i implementació de les polítiques de prevenció. El document fixa estàndards de qualitat i proporciona recomanacions per a desenvolupar propostes que s’adaptin a les necessitats de cada context i puguin perdurar en el temps. Així, per exemple, dona pautes per a crear i dissenyar punts liles, fer marxes exploratòries, crear itineraris segurs o dissenyar formacions especialitzades en l’abordatge de les violències masclistes.





Impulsar la prevenció tant en l’àmbit municipal com a nivell comarcal

A l’Alt Pirineu i Aran, la convocatòria d’Igualtat i Feminismes permetrà desplegar els projectes de tres consells comarcals (Alt Urgell, Alta Ribagorça i Pallars Jussà) i tres capitals de comarca (Ajuntament de la Seu d’Urgell, Ajuntament del Pont de Suert i Ajuntament de Tremp). A més, finançarà programes de l’Ajuntament de Vilaller, l’Ajuntament de la Vall de Boí, l’Ajuntament de Rialp, l’Ajuntament de Soriguera, l’Ajuntament d’Alins, l’Ajuntament de la Pobla de Segur, l’Ajuntament de la Torre de Capdella i l’Ajuntament de Salàs de Pallars.