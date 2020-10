Idees per a optimitzar el temps a la llar i gaudir més dels teus fills

Després d’un matí de rentadores, llits, menjars, etc., te n’’adones que gairebé no has tingut temps de jugar i estar amb els teus fills. Si tens aquesta sensació i vols dedicar-los més temps, repassarem alguns trucs que t’ajudaran a tenir més temps lliure.

1. Organitza’t prèviament les tasques del dia

Així sabràs tot el que has de fer i quant trigaràs en cada cosa, pel que sabràs quant temps podràs dedicar als teus nens.

2. Dedica’ls temps exclusiu per a ells

Tot i ser un matí complicat, assigna’t un temps per a ells com una tasca més. Durant aquesta estona només s’hi val jugar amb ells, res d’aprofitar per a fer una altra cosa.

3. Comparteix les tasques amb els teus fills

Trigareu més temps en realitzar les coses, però serà més gratificant per a tots. En fer-ho a més, se sentiran importants d’ajudar a la mare o el pare en les tasques de la llar.

4. Sigues més productiu

No surtis d’una habitació sense haver acabat tot el que ha de fer-se en aquesta zona de la casa. Amb això optimitzaràs el temps de treball. No t’obsessionis amb tot el que has de fer, potser no és tan important i pot esperar.

5. Converteix les compres en un joc

Que el trajecte entre casa teva i el supermercat, el metge o les gestions… sigui divertit. Podeu fer infinitat de coses: cantar cançons, aprendre paraules noves, etc

Per Cometelasopa.com