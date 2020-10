Disrupció, l’adjectiu dels nous temps

El febrer de 2020 érem uns autèntics ignorants del que havia de ser, del que havia de venir. Fins i tot els que més saben, entre els quals es troba el professor José Maria Gay de Liébana, segurament no haurien apostat que sis mesos després els nostres titulars serien uns altres. Aquell tranquil febrer VIA Empresa va entrevistar el prestigiós economista durant una visita a València, a vora mar, amb calma, en un matí tranquil. Res a veure amb l’actualitat. Liébana estava presentant aquells dies el seu llibre, Revolución tecnológica y nueva economía (Editorial Planeta, 2020). Amb l’excusa del llibre, en aquella conversa va parlar del coronavirus, que havia anul·lat el darrer Mobile World Congress de Barcelona i de tants altres temes que ara continuen sent actualitat. El llibre del qual parlem ara.

El pròleg del seu llibre, que firma Daniel Lacalle, arrenca afirmant que la cadena nord-americana Walmart és la més gran generadora privada d’ocupació als Estats Units i, fins i tot, ella estaria amenaçada pel gegant en què s’ha convertit Amazon. Ara, rellegint-ho mesos després pandèmia pel mig, es pot afegir que Walmart ha registrat un gran augment de vendes aquest 2020: segons Associated Press, les vendes online gairebé es van duplicar en el segon trimestre amb ajuda d’una expansió dels serveis de lliurament i les vendes en els locals als EUA van augmentar un 9,3%.

L’exemple de Walmart és només un dins del retrat que fa el llibre de Gay de Liébana en què dibuixa el progrés de la mà de les grans tecnològiques que, aquests mesos, han continuat creixent. Les compres d’Amazon s’han disparat durant la pandèmia, sobretot pel confinament: al juliol l’empresa va anunciar un benefici de 7.778 milions de dòlars en el primer semestre de 2020, un 26% més respecte al mateix període de 2019. El 2018 la criatura de Jeff Bezos havia registrat un total de 232.887 milions de dòlars en vendes netes, segons recull Gay de Liébana, qui analitza els comptes de la companyia amb un llenguatge accessible, allunyat de les dificultats per entendre els balanços des dels tecnicismes. “La singladura d’Amazon és valenta”, defineix l’economista, que reconeix la por que genera en comerciants i venedors la competència que implica la gran ecommerce.

No és l’única anàlisi exhaustiva explicada ací amb llenguatge de professor: clar i entenedor. El llibre està esguitat dels comptes de les grans tecnològiques, però també inclou xifres d’empreses com Abengoa o FCC en el capítol que dedica a l’apalancament excessiu; o del “paradigma empresarial amb les seues finances” que és Mercadona o dels riscos assumits per Inditex, a la qual compara amb les firmes H&M i GAP. És un gran admirador de Juan Roig i Amancio Ortega, ho ha confessat més d’una vegada. També a VIA Empresa.

En aquella conversa del febrer, Gay de Liébana parlava també de Trump i la (invisible) guerra freda amb la Xina: “Trump està fent la guerra freda, li ha volgut fer el buit a Huawei. Ell ha apostat per Ericsson i Nokia, ja que una part gran del seu negoci està centrada en les xarxes del 5G. Sí, això que estem vivint ara és la guerra freda convertida en guerra tecnològica“. Segurament la Covid és la disrupció que ens faltava.

Per Neus Navarro